Les consommateurs voient l’inflation et les dépenses se refroidir, selon une enquête de la Fed de New York

Les consommateurs voient le fardeau de l’inflation s’alléger alors qu’ils s’attendent à réduire considérablement leurs dépenses, selon une enquête étroitement surveillée publiée lundi par la Réserve fédérale de New York.

L’enquête mensuelle sur les attentes des consommateurs du district de la banque centrale pour décembre a montré que les perspectives d’inflation sur un an sont tombées à 5 %, en baisse de 0,2 point de pourcentage par rapport au mois précédent et au niveau le plus bas depuis juillet 2021.

Bien que ce rythme soit encore bien supérieur à l’objectif de 2 % d’inflation annuelle de la Fed, il représente un progrès dans la lutte contre la flambée du coût de la vie. Les économistes pensent que les attentes sont la clé de l’inflation, car elles influencent le comportement des entreprises qui augmenteront les prix et des travailleurs qui exigeront des salaires plus élevés s’ils pensent que les prix vont continuer à augmenter.

La jauge des attentes à un an de la Fed de New York avait atteint un record de 6,8% en juin, selon des données remontant à 2013, au milieu d’une flambée de l’inflation à son plus haut niveau en plus de 40 ans

À plus long terme, les attentes ont peu changé, la perspective sur trois ans se maintenant à 3 % et la projection sur cinq ans augmentant légèrement à 2,4 %.

Les consommateurs s’attendent à ce que les prix de l’essence augmentent de 4,1 % et que les prix des aliments augmentent de 7,6 % au cours de la prochaine année, mais les deux chiffres représentent une baisse de 0,7 point de pourcentage par rapport au mois précédent.

Même s’ils constatent que les prix continuent d’augmenter, les consommateurs pensent qu’ils dépensent moins.

Les perspectives sur un an des dépenses des ménages ont chuté d’un point de pourcentage à 5,9 %, le niveau le plus bas depuis janvier 2022 et bien en deçà du record de 9 % atteint en mai 2022. Dans le même temps, le revenu des ménages devrait augmenter de 4,6 %. au cours de la prochaine année, une série élevée.

Les résultats interviennent au milieu de la décision de la Fed d’utiliser les hausses de taux d’intérêt pour juguler l’inflation. En 2022, la banque centrale a relevé les taux de référence de 4,25 points de pourcentage et devrait ajouter quelques augmentations supplémentaires au début de cette année avant de faire une pause.

L’une des principales cibles est le marché du travail encore chaud, qui a enregistré une croissance de 223 000 emplois salariés non agricoles en décembre. Les responsables de la Fed craignent qu’un déséquilibre persistant de la demande de main-d’œuvre par rapport à l’offre – 1,7 emplois ouverts pour chaque travailleur disponible – continue de faire grimper les salaires et les coûts des entreprises.

Malgré les efforts, les répondants au sondage sont devenus plus optimistes quant au marché du travail, 40,8 % s’attendant à ce que le taux de chômage soit plus élevé dans un an, soit une baisse de 1,4 point de pourcentage par rapport à novembre. Le chômage était de 3,5% en décembre, à égalité au niveau le plus bas depuis la fin de 1969.

Les prix des maisons devraient également augmenter de 1,3 %, soit une augmentation de 0,3 point de pourcentage par rapport à novembre, selon l’enquête.