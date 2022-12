Les consommateurs voient l’inflation diminuer considérablement l’année prochaine, selon une enquête de la Fed de New York

Les acheteurs transportent des sacs de marchandises achetées au King of Prussia Mall le 11 décembre 2022 à King of Prussia, en Pennsylvanie.

Les consommateurs sont devenus plus optimistes quant à l’inflation en novembre alors que l’on s’attendait à ce que les hausses des prix des aliments et de l’énergie soient moins sévères au cours de l’année à venir, selon une enquête de la Réserve fédérale de New York publiée lundi.

L’enquête de la banque centrale sur les attentes des consommateurs a indiqué que les répondants voient l’inflation sur un an à un rythme de 5,2 %, en baisse de 0,7 point de pourcentage par rapport à la lecture d’octobre.

Il s’agit du niveau le plus bas de cette lecture depuis août 2021 – les premiers jours de la poussée d’inflation qui a saisi l’économie et poussé la Fed à une série de hausses agressives des taux d’intérêt qui devraient se poursuivre cette semaine. Le taux d’inflation annuel le plus récent mesuré par l’indice des prix à la consommation était de 7,7 % en octobre.

Outre l’amélioration des perspectives à court terme, la projection du taux d’inflation pour trois ans à partir de maintenant a légèrement baissé à 3 %, en baisse de 0,1 point de pourcentage par rapport au mois précédent. Une série de données relativement nouvelle reflétant les perspectives sur cinq ans a diminué du même niveau, à 2,3 %.