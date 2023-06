Les consommateurs sont plus susceptibles de réduire leurs visites au restaurant que de réduire leurs échanges

Les gens s’assoient à l’extérieur au restaurant Petite Crevette le 05 juin 2021 dans le quartier de Brooklyn à New York.

Pendant la Grande Récession, les consommateurs étaient à la recherche de bonnes affaires, préférant des restaurants moins chers ou choisissant les options de menu les moins chères.

Mais aujourd’hui, alors que l’inflation exerce une pression sur leur portefeuille, les consommateurs sont plus susceptibles de réduire leurs visites au restaurant au lieu de préserver leur budget, selon un rapport d’AlixPartners.

Le coût des sorties au restaurant augmente depuis plus d’un an. En mars, pour la première fois depuis que l’inflation a commencé à s’accélérer à la mi-2021, les prix des repas pris à l’extérieur ont augmenté plus rapidement que les prix dans les épiceries.

En avril, les prix de la restauration hors domicile ont augmenté 8,6 % par rapport à la période de l’année précédente, selon le Bureau of Labor Statistics. Les prix des aliments à domicile ont grimpé de 7,1 % au cours de la même période.

En réponse, les convives se rendent moins souvent dans les restaurants. En avril, la fréquentation des restaurants ouverts depuis au moins un an a baissé de 3,5% par rapport à un an plus tôt, selon Intelligence de la boîte noire données.

Dans une enquête menée par AlixPartners en décembre, 74% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles prévoyaient de réduire les sorties au restaurant. Seulement 39 % ont déclaré qu’ils choisiraient des restaurants moins chers. Les personnes interrogées pouvaient choisir plus d’une option.

En janvier 2009, seulement 12 % des répondants ont déclaré qu’ils élimineraient ou réduiraient visites pour réduire leurs dépenses au restaurant.

« L’histoire vous dirait que les gens font juste du commerce mais continuent de manger autant au restaurant », a déclaré Andrew Sharpee, directeur général d’AlixPartners.