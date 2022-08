Les consommateurs réduisent leurs dépenses de restauration, mais les PDG affirment que toutes les chaînes ne sont pas touchées

Certains restaurants signalent des ventes plus faibles ou une baisse du trafic au deuxième trimestre, signalant que les convives réduisent leurs sorties au restaurant pour économiser de l’argent.

Mais les PDG sont divisés sur la façon dont le comportement des consommateurs évolue et sur l’impact que cela a sur leurs entreprises.

Chris Kempczinski de McDonald’s et Brian Niccol de Chipotle Mexican Grill font partie de ceux qui ont déclaré aux investisseurs que les consommateurs à faible revenu dépensaient moins d’argent dans leurs établissements, tandis que les clients à revenu plus élevé s’y rendaient plus fréquemment. D’autres PDG, comme Howard Schultz de Starbucks et David Deno de Bloomin’ Brands, ont déclaré qu’ils n’avaient pas vu leurs clients reculer.

Les observations mitigées surviennent alors que les entreprises de restauration augmentent les prix des menus pour répercuter les coûts plus élevés des ingrédients et de la main-d’œuvre. Les prix des aliments consommés à l’extérieur de la maison ont augmenté de 7,7 % au cours des 12 mois terminés en juin, selon le Bureau of Labor Statistics. Les gens paient également beaucoup plus pour les produits de première nécessité comme l’essence, le papier toilette et les produits d’épicerie, ce qui alimente les inquiétudes quant à la possibilité d’une récession.

Historiquement, les chaînes de restauration rapides et décontractées plus chères voient généralement leurs ventes se détériorer pendant les ralentissements, car les gens choisissent de rester à la maison ou de préparer leurs propres déjeuners. La restauration rapide a tendance à être le secteur de la restauration le plus performant, car les gens optent pour des repas moins chers lorsqu’ils cherchent à se faire plaisir.

Plus d’indices sur la façon dont les habitudes alimentaires pourraient changer sont en magasin la semaine prochaine, lorsque la chaîne de salades Sweetgreen, le propriétaire d’Applebee, Dine Brands, et Dutch Bros Coffee annoncent leurs revenus.

Voici ce que les entreprises de restauration ont dit jusqu’à présent.