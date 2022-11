Les consommateurs réduisent leurs achats de cadeaux de Noël dans un contexte d’inflation plus élevée

L’inflation pèse lourdement sur les vacances cette année.

Environ la moitié des acheteurs achèteront moins de choses en raison de la hausse des prix, et plus d’un tiers ont déclaré qu’ils s’appuieraient sur les coupons pour réduire les coûts, selon une récente enquête menée auprès de plus de 1 000 adultes par RetailMeNot.

Bien que l’étude ait révélé que de nombreux consommateurs souhaitent également commencer tôt leurs achats saisonniers, cette augmentation est largement motivée par des préoccupations concernant l’abordabilité et les stratégies d’économie d’argent, selon d’autres rapports.

“L’inflation est, de loin, le plus gros problème pour les ménages cette année”, a déclaré Tim Quinlan, économiste principal chez Wells Fargo et auteur de son rapport sur les ventes de vacances 2022.

Les finances des ménages ont pris un coup avec un taux d’épargne plus faible et une baisse des salaires réels, ce qui pourrait ralentir les ventes de vacances, a déclaré Quinlan.

“En fin de compte, l’inflation restant un casse-tête, les dollars ne s’étirent pas aussi loin et la plupart des consommateurs rechercheront toujours de bonnes affaires”, a déclaré Quinlan.

Un rapport séparé de BlackFriday.com a également révélé que 70% des acheteurs prendront en considération l’inflation lors de leurs achats cette saison des fêtes, et encore plus seront à la recherche d’offres.