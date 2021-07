Les consommateurs prêts à dépenser plus maintenant qu’avant Covid

Le directeur financier de Mastercard, Sachin Mehra, a déclaré à CNBC que les dépenses de consommation en Amérique étaient sur le point de dépasser les niveaux d’avant la pandémie, sur la base des données du rapport sur les résultats du deuxième trimestre de la société.

Le géant des paiements a rapporté jeudi que volume brut en dollars, une mesure qui reflète l’activité d’achat, a augmenté de près de 34 % en glissement annuel aux États-Unis pour atteindre 619 milliards de dollars. C’est 27% par rapport au même trimestre en 2019.

« Les gens cherchent à dépenser et ils exercent cette intention en ce moment. » Mehra a déclaré dans une interview jeudi. « Est-ce que le stimulus joue un rôle là-dedans ? Absolument. Est-ce que le niveau élevé d’épargne qui existe dans tous les domaines joue-t-il un rôle là-dedans ? Totalement. En fin de compte, les gens exercent leur intention de dépenser. C’est quelque chose nous voyons. Et nous n’avons même pas vu les voyages revenir aux niveaux que nous avions l’habitude de voir avant la pandémie. «

Les tendances des dépenses indiquent également une confiance accrue des consommateurs dans la reprise économique, a déclaré Mehra.

« Les 12 à 18 derniers mois, c’était plus sur les catégories non discrétionnaires, l’épicerie, les services publics, les choses de ce genre. Nous commençons à voir cela maintenant se déplacer vers des catégories discrétionnaires, plus sur les voyages, plus sur l’hébergement, plus autour des restaurants, » il ajouta. « Vous commencez à voir des taux de croissance plus élevés du crédit. Le débit augmente également à un rythme très sain. »

Mastercard a battu jeudi les estimations de revenus et de bénéfices.

Lors de l’appel aux résultats, le PDG Michael Miebach a déclaré que les dépenses en magasin revenaient, mais qu’il existe une « tendance séculaire contre les espèces », qui est un catalyseur pour ses activités de paiement numérique.

« L’aversion pour les espèces conduira au sans contact car c’est une forme de paiement plus propre. » dit Mehra. « Le sans contact a été sur une trajectoire ascendante même avant la pandémie. Les gens ont vu la commodité qu’il présente, et cela n’a fait que s’accélérer. Les États-Unis ont toujours été à la traîne en matière de sans contact, mais cela est en train de changer. L’aversion pour l’argent est un composant. C’est juste une bonne expérience utilisateur. »