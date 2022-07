Les consommateurs paient en moyenne 10 000 $ de plus que les prix « normaux » pour les voitures d’occasion

“Malgré les signes d’un ralentissement de l’économie, de la hausse des taux d’intérêt et des prix élevés du carburant, le marché des voitures d’occasion tient bon”, a déclaré le PDG et fondateur de CoPilot, Pat Ryan.

Mais combien les consommateurs paient-ils en plus ? Une moyenne de 10 046 $ de plus – 43% – que si les attentes de dépréciation typiques étaient en jeu, selon un aperçu des prix du 30 juin dans le Index “Retour à la normale” publié par CoPilot, une application d’achat de voitures.

“Bien que certains segments montrent des signes initiaux de ralentissement, le marché des voitures d’occasion dans son ensemble a encore un long chemin à parcourir pour revenir à la normale”, a déclaré Ryan. “Malgré un certain nombre de défis auxquels l’économie globale est confrontée, le marché ne s’est pas assoupli au degré auquel on aurait pu s’attendre.”

Pour les acheteurs, avoir un échange est leur meilleur pari pour faire baisser le prix d’une voiture – neuve ou d’occasion. Le capital de reprise moyen est estimé à 10 381 $, soit une augmentation de 49,2 % par rapport à il y a un an et la première fois au-dessus de 10 000 $, selon une prévision conjointe de JD Power et LMC Automotive.

Néanmoins, préparez-vous à des paiements mensuels importants : ils s’élèvent en moyenne à 678 $ sur 70,3 mois (quelques mois avant six ans) pour les voitures neuves et à 555 $ sur 70,8 mois pour les véhicules d’occasion, selon les données les plus récentes d’Edmunds.com. Les taux d’intérêt ont également augmenté et sont maintenant en moyenne de 5 % pour les prêts pour voitures neuves et de 8,2 % si vous empruntez pour acheter un véhicule d’occasion.