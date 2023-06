Les consommateurs empêchent les États-Unis d’entrer en récession. C’est de plus en plus difficile

Un panneau d’emploi et un panneau de vente sont affichés dans un magasin de détail à Carlsbad, Californie, le 25 mai 2023. Mike Blake | Reuter

La récession américaine largement prédite reste hors de vue alors que le premier semestre de 2023 tire à sa fin, mais le secteur de la consommation qui a alimenté une reprise remarquable après les fermetures pandémiques pourrait enfin montrer des signes d’effilochage. Les signaux sur lesquels s’appuient les économistes pour évaluer les chances d’une récession sont actuellement contradictoires. La courbe des rendements reste profondément inversée et les enquêtes manufacturières émettent des signaux de récession depuis des mois. Mais les licenciements concentrés dans le secteur de la technologie ne se sont pas largement répandus jusqu’à présent, et il existe des poches de force de consommation, comme les voyages, qui ressemblent à un véritable boom. Alors que la Réserve fédérale devrait ignorer une hausse des taux lors de sa prochaine réunion, les espoirs d’un soi-disant « atterrissage en douceur » pour l’économie ont recommencé à germer. Mardi, Goldman Sachs a abaissé ses chances d’une récession américaine au cours des 12 prochains mois à seulement 25 %.

Mais le solide secteur de la consommation peut-il continuer à tenir le coup alors que l’épargne de l’ère de la pandémie s’estompe et que les taux d’intérêt restent élevés ? Tout le monde n’est pas convaincu, certains stratèges et économistes de Wall Street affirmant qu’une récession n’est qu’une question de temps alors que la banque centrale tente de faire baisser l’inflation – et il existe de nombreuses preuves de ce cas pessimiste. « Les expansions américaines et mondiales reposent sur des bases solides, et les craintes d’une récession imminente semblent exagérées. C’est le message des dernières publications montrant une augmentation surprenante du PMI manufacturier mondial parallèlement à de fortes hausses des dépenses de biens et de l’emploi aux États-Unis. Mais ces données suggèrent également que les graines de la fin de l’expansion sont en train d’être semées », a déclaré lundi le stratège du marché mondial de JPMorgan, Marko Kolanovic, dans une note aux clients.

Le consommateur confus

Le marché du logement est l’un des indicateurs clés pour le consommateur américain et l’économie, et aussi l’un des plus déroutants. Ventes de maisons neuves ont en fait repris une tendance à la hausse ces derniers mois malgré des taux hypothécaires élevés et une crise bancaire régionale, inversant une partie du ralentissement marqué de l’année dernière. Cependant, ce n’est peut-être pas une bonne lecture sur la santé du consommateur cette fois-ci. Il y a eu une baisse spectaculaire du nombre de maisons existantes mises sur le marché, ce qui exacerbe la pénurie nationale de logements et pourrait donner l’impression que la demande est plus forte qu’elle ne l’est réellement. « Si vous êtes propriétaire d’une maison, si vous avez bloqué une hypothèque à 2,8 % sur 30 ans, c’est la meilleure transaction de votre vie. À moins que vous ne deviez déménager, vous ne déménagerez pas », a déclaré Lauren Goodwin, économiste et stratège de portefeuille. chez New York Life Investments. Il existe également des signaux contradictoires provenant des grandes entreprises de consommation. Cible averti le mois dernier de la faiblesse des ventes, et Dollar général L’action a plongé le 1er juin après que le détaillant à rabais a réduit ses perspectives pour l’année entière.

Icône de graphique boursier Icône de graphique boursier Les actions de Dollar General ont fortement chuté après que le détaillant a réduit ses perspectives pour l’année complète.

Mais d’autre part, Compagnies aériennes américaines a relevé ses prévisions de bénéfices le 31 mai, citant une demande plus forte et un carburant moins cher. Et marque de vêtements de luxe Lululemon a dépassé les estimations de bénéfices et de ventes pour son premier trimestre fiscal et a relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année. Cette divergence pourrait être une continuation de l’économie post-pandémique, qui a vu les consommateurs faire des folies dans des domaines comme les voyages tout en laissant certains détaillants pris au dépourvu avec leurs plans d’inventaire. Mais cela pourrait aussi être un signe que la reprise économique devient « en forme de K », a déclaré Goodwin. Cela signifie une situation où les différents niveaux de revenus des consommateurs divergent les uns des autres. « Je ne veux pas écarter l’idée que certaines entreprises pourraient avoir des problèmes idiosyncratiques autour de leur gestion des stocks. Cela fait toujours partie de l’histoire. Mais nous constatons dans les données agrégées une bifurcation majeure entre les segments à revenu faible et intermédiaire. du consommateur à l’ensemble de l’économie et aux consommateurs à revenu élevé », a-t-elle déclaré. « La bifurcation se produit non seulement par segment de revenu mais aussi par âge », a poursuivi Goodwin, soulignant les taux de défaillance des cartes de crédit. « Ce que cela me dit, c’est que c’est une histoire de richesse tout autant que d’épargne excédentaire », a-t-elle ajouté.

La dernière bataille du marché du travail ?

La principale source d’optimisme pour l’économie américaine est le marché du travail, et la poursuite de la croissance de l’emploi stimulerait les consommateurs à faible revenu et aiderait à lutter contre l’économie en forme de K. Même avec des rapports de nouvelles séries de licenciements de grandes entreprises, y compris Métaplates-formes , Disney et Goldman Sachs , les rapports mensuels sur l’emploi continuent de dépasser les attentes. Le rapport JOLTS d’avril a même montré une augmentation surprise des offres d’emploi. Cependant, Nick Bunker, directeur de la recherche économique pour l’Amérique du Nord sur le site d’emplois Indeed, a déclaré que les données de son entreprise montrent que les offres d’emploi ont continué de se ramollir ces dernières semaines et que le marché de l’emploi s’est refroidi depuis le début de la reprise. « Les choses se modèrent, même si elles sont encore très fortes », a déclaré Bunker.