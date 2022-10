Les consommateurs donnent la priorité à Netflix, Amazon Prime plutôt qu’à l’épicerie et à l’essence

Netflix peut aussi être une nécessité.

Même si les Américains ont réduit leurs dépenses face à la hausse des prix et aux craintes de récession, ils sont moins nombreux à vouloir abandonner leurs abonnements au streaming, en particulier en ce qui concerne la télévision, les films et les services musicaux, tels qu’Amazon Prime, Netflix et Spotify.

Environ les deux tiers des consommateurs ont déclaré qu’ils devront réduire leurs dépenses en raison de l’inflation ; cependant, seulement environ un quart prévoient d’annuler ces abonnements dans les mois à venir, selon un récent rapport du Groupe national de recherche.

La plupart des gens ont dit qu’ils étaient plus susceptibles de réduire les sorties au restaurant, l’épicerie et les vêtements.

Les consommateurs sont les moins susceptibles d’annuler Amazon Prime, les services de diffusion de télévision et de films et les systèmes de sécurité à domicile, selon le rapport, même pour la nourriture et l’essence.

“Il est clair que les gens apprécient plus que jamais leurs abonnements au streaming”, a déclaré Kerri Norton, vice-présidente exécutive du contenu et de la stratégie du National Research Group.

Un peu plus de la moitié, soit 51 %, ont également déclaré que les abonnements représentaient désormais une part « importante » de leurs dépenses mensuelles.

En moyenne, les consommateurs américains estiment qu’ils dépensent 135 $ par mois et 17,8 % de leur budget mensuel en abonnements, a constaté le National Research Group. Le rapport a interrogé plus de 2 500 adultes en août.