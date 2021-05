Les consommateurs dépenseront plus pour maman

Cette fête des mères, il est plus probable que ce soit le petit-déjeuner au lit, pas un buffet copieux.

Même si les consommateurs devraient dépenser plus pour maman cette année, les célébrations auront probablement encore lieu à la maison malgré la hausse des taux de vaccination.

« Il y a plus de gens qui planifient, vous savez, le brunch de la fête des mères ou une sortie spéciale, mais nous ne sommes pas revenus là où nous étions avant la pandémie », a déclaré Katherine Cullen, directrice principale de l’industrie et des informations sur les consommateurs à la National Retail Federation. « Je pense qu’il y a encore un peu d’hésitation de la part des consommateurs à planifier en quelque sorte ce type d’activités. »

Dans une enquête récente du groupe de commerce, seulement environ la moitié des 7 818 consommateurs interrogés ont déclaré qu’ils prévoyaient une sortie spéciale pour les vacances, alors que les consommateurs s’attendaient à dépenser plus pour l’occasion.

De nombreux restaurants, conscients de la méfiance, proposent des menus pour le brunch et le dîner de la fête des mères pour le ramassage ou des repas préparés que vous pouvez cuisiner à la maison.

« J’ai vu beaucoup de restaurants proposer un spécial Fête des Mères, où ils vous donnent tous les ingrédients et il peut être partiellement assemblé et vous le ramenez à la maison et le réchauffez, et vous pouvez obtenir un repas de qualité restaurant à la maison, « Dit Cullen. « Je pense que bon nombre de ces tendances et services seront là pour rester. »

Farine, une boulangerie avec neuf emplacements et une cuisine de commissaire à Boston, offre des options de menu spéciales pour la fête des mères, y compris des petits pains collants surgelés prêts à cuire et des brioches à la cannelle qui peuvent être récupérés au magasin. Il existe également un deuxième menu pour les articles, y compris un gâteau à la noix de coco, qui peuvent être expédiés dans tout le pays.

«Nous fabriquons un coffret cadeau pour la fête des mères, ce que nous n’offrons généralement pas, ce qui est très populaire pour le commerce électronique», a déclaré Holly Najdzin, responsable du soutien aux opérations chez Flour. La boîte comprend du granola fait maison, un caramel au beurre croquant, des biscuits à la zibeline, du thé pour le petit-déjeuner anglais, un torchon et une tasse pour la fête des mères.

Flour propose également des cours de pâtisserie virtuels qui peuvent être offerts en cadeau, avec la possibilité d’envoyer les ingrédients par la poste au destinataire moyennant des frais supplémentaires.

De nombreux autres cours en ligne sont également disponibles. Par exemple, 1-800-Flowers.com propose des ateliers qui apprennent à organiser des fleurs ou à fabriquer une planche de charcuterie. Les deux ont été des cadeaux populaires pour la fête des mères cette année.

«Les expériences de diffusion en direct connaissent également une augmentation de la demande par rapport aux années antérieures à la pandémie, car les consommateurs cherchent à créer des liens avec leur mère virtuellement ou simplement dans le confort de la maison», a déclaré Chris McCann, PDG de 1-800-Flowers.com.

Les Américains prévoient de dépenser en moyenne 220,48 $ en plans de célébration et en cadeaux pour la fête des mères cette année, selon les données recueillies dans l’enquête NRF du 1er au 9 avril. Cela porte le total des dépenses prévues pour la fête des mères à 28,09 milliards de dollars.

C’est également une moyenne de 15,74 $ de plus que ce que les consommateurs avaient prévu de dépenser en 2020 et de 24,01 $ de plus que ce qu’ils avaient prévu de dépenser en 2019.

«Il s’agit des dépenses prévues pour la fête des mères les plus élevées que nous ayons vues depuis que nous avons commencé cette enquête il y a plus de dix ans», a déclaré Cullen. « On se concentre vraiment sur le fait de donner des choses plutôt que de donner des expériences. »

Après les cartes de vœux, les articles les plus populaires que les consommateurs achèteront sont les fleurs, 68% des répondants affirmant que cela fait partie de leur plan.

«La fête des mères est la plus grande fête florale de l’année et notre marque 1-800-Flowers.com s’attend à livrer environ 23 millions de tiges pour la fête», a déclaré McCann.

Mais les acheteurs dépenseront peut-être plus en fleurs cette année en raison d’une pénurie et des coûts de transport plus élevés. Certains fleuristes disent que les consommateurs devraient être prêts à accepter des substituts et payer jusqu’à 25% de plus qu’ils ne l’ont fait l’année dernière, selon les médias.

« Les fermes, ne sachant pas comment planifier pour cette année, ont réduit et cela cause un peu de discorde », a déclaré McCann jeudi sur « Squawk Box ». « Cela, combiné à certaines conditions météorologiques, a créé le défi que nous voyons aujourd’hui dans l’industrie florale. »

1-800-Flowers a déclaré qu’elle était en mesure d’obtenir suffisamment de fleurs pour répondre à sa demande.

McCann a déclaré qu’il constatait également une demande accrue de cadeaux alimentaires, et Cullen de NRF a déclaré que les consommateurs prévoyaient de dépenser plus en bijoux.

«Même avec toutes les difficultés causées par Covid, même avec toute l’incertitude, les consommateurs saisissent vraiment les moments où ils peuvent célébrer», a déclaré Cullen. « Et nous l’avons vu à peu près à chaque jour férié et événement spécial tout au long de la pandémie. »