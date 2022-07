Les consommateurs de Verizon Wireless partent alors que les hausses de prix commencent à apparaître sur les factures

Verizon a déclaré avoir perdu des consommateurs sans fil et vu la croissance de ses revenus augmenter légèrement au deuxième trimestre, l’inflation et un environnement économique difficile ayant durement frappé l’opérateur.

Verizon a perdu 215 000 abonnements téléphoniques postpayés grand public, la mesure utilisée par l’industrie comme un indicateur clé de succès, car elle inclut les clients qui paient à la fin du mois et qui affichent généralement des cotes de crédit plus élevées. Cela a été soutenu par l’ajout de 227 000 abonnements sans fil postpayés aux entreprises pour un gain net global de 12 000 abonnés, ce qui est inférieur à la performance des concurrents : jeudi, AT&T a annoncé avoir ajouté 813 000 abonnés nets postpayés dans ses bénéfices du deuxième trimestre.

“Notre deuxième trimestre n’a pas été un bon baromètre pour ce que Verizon a été, ni où il va. Nous ne sommes pas satisfaits de notre performance”, a déclaré Hans Vestberg, président et directeur général, lors de l’appel aux résultats. Cela fait suite à un premier trimestre difficile pour l’opérateur avec une baisse similaire des abonnements grand public postpayés.

Vestberg a blâmé la contraction des budgets des consommateurs due à la hausse de l’inflation pour les résultats financiers pires que prévu de Verizon. L’opérateur est satisfait de sa part de clients haut de gamme sans fil, qui représente 39 % de sa clientèle, mais continue de lutter pour attirer des clients aux niveaux inférieurs. Matt Ellis, directeur financier de Verizon, a déclaré que le transporteur continuerait à faire face à une concurrence féroce tout au long de l’année.

Les revenus du sans-fil devraient s’améliorer au troisième trimestre grâce aux hausses de prix annoncées précédemment sur les forfaits actuels ainsi qu’aux anciens forfaits de données partagées, qui ont commencé à apparaître sur les factures des clients dans les derniers jours du deuxième trimestre. Il reste à voir si Verizon perdra des abonnés à cause des hausses de prix.

Verizon a essayé d’attirer plus de clients bas de gamme avec un forfait illimité de bas de gamme moins cher pour concurrencer l’option d’abonnement la plus abordable de T-Mobile.

L’opérateur a annoncé que 47% des clients mobiles postpayés utilisent désormais des combinés 5G, ce qui représente une lente augmentation par rapport à 40% au premier trimestre et 33% au début de l’année. Alors que certains ont été attirés par les promesses de vitesses plus élevées sur les réseaux de nouvelle génération, ils continuent de croître et tout le monde n’a pas encore besoin de la 5G. Verizon a proposé des promotions agressives pour gagner des clients d’autres opérateurs et inciter les abonnés à passer à de nouveaux téléphones compatibles avec le réseau 5G en expansion de Verizon. Mais les remises généreuses pourraient ne pas durer éternellement, car Vestberg a admis que “les subventions sur les combinés que nous voyons dans notre industrie ne sont pas durables à long terme”.

Les dirigeants de Verizon ont expliqué que leur déploiement de la bande C 5G se poursuivait dans les délais, les clients utilisant 233 % de spectre en plus au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre. Le transporteur a activé son service en bande C en janvier et a couvert 100 millions de personnes à la fin du mois, et couvre désormais 135 millions de personnes, ce qui est en bonne voie pour répondre aux attentes de Verizon d’atteindre 175 millions d’ici la fin de l’année.

Verizon vient d’activer son service 5G ultra large bande en 30 autres régions métropolitaines y compris Washington, DC et le Maryland qui peuvent désormais accéder à 100 MHz de spectre 5G en bande C, qui offre plus de bande passante et un service potentiellement meilleur que les 60 MHz de spectre disponibles dans les villes Verizon a lancé la bande C plus tôt cette année. Le transporteur a négocié avec les sociétés de satellites pour obtenir ce spectre supplémentaire plus tôt qu’il ne devait initialement être libéré en décembre 2023.

Lire la suite: La 5G est là, mais où sont les applications qui tuent ?

Le transporteur a également annoncé que 256 000 abonnés nets supplémentaires s’inscrivaient à son service 5G domestique par rapport au premier trimestre. Il s’agit d’une augmentation de 50 % par rapport aux 112 000 nouveaux clients nets du premier trimestre pour la 5G, dont l’opérateur s’attendait auparavant à ce qu’il continue de croître à mesure qu’il activerait davantage de services 5G en bande C. La croissance annuelle est une augmentation encore plus marquée, car Verizon n’a ajouté que 23 000 clients Internet sans fil au deuxième trimestre de 2021.

Le haut débit filaire a continué d’être un élément fiable de la gamme de Verizon, mais avec une croissance bien inférieure à celle du sans fil, avec 12 000 abonnés de plus, contre 70 000 de plus à la même période l’an dernier. Cela fait suite à une croissance nominale de 35 000 abonnés supplémentaires au premier trimestre.

Verizon a enregistré un chiffre d’affaires de 33,8 milliards de dollars au deuxième trimestre, en très légère hausse de 0,1% par rapport à la même période l’an dernier et juste un cheveu au-dessus des attentes des analystes.

Lire la suite: Pourquoi la fibre est la clé pour obtenir plus rapidement la 5G partout

Le transporteur a déclaré un bénéfice net de 5,3 milliards de dollars, soit 1,24 $ de bénéfice par action. Son bénéfice ajusté était de 1,31 $ par action, ce qui était inférieur aux attentes de 1,33 $ par action sur Yahoo.

Les actions de Verizon avaient chuté de 3% à 47,66 dollars hier après la publication par AT&T de ses résultats du deuxième trimestre.