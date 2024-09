Les consommateurs de drogue de la région de Kamloops sont mis en garde contre l’approvisionnement toxique après une augmentation des surdoses – Kamloops News

Photo : IH

Interior Health a émis une alerte d’intoxication médicamenteuse pour Kamloops et la région à la suite d’une augmentation des surdoses mortelles et non mortelles.

IH encourage les consommateurs à faire vérifier leurs drogues. À Kamloops, cela peut être fait en envoyant un SMS au 250-299-7219 ou un courriel [email protected].

Il est également conseillé aux consommateurs de drogues de consommer une substance à la fois, de la consommer avec d’autres personnes et d’avoir de la naloxone sur eux.

L’alerte a été lancée vendredi après-midi.

Pour plus d’informations, Cliquez ici.