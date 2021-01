La China Consumers Association (CCA), soutenue par le gouvernement, a accusé les entreprises technologiques du pays de violer les droits des consommateurs en abusant des données, en déformant les algorithmes et en soumettant les utilisateurs à des «brimades techniques».

Bien que la CCA n’ait identifié aucune entreprise en particulier dans ses critiques, elle a soulevé des préoccupations concernant les entreprises qui se sont rapidement développées pour devenir des organisations à grande échelle dans le secteur de la consommation, en particulier celles qui traitent de l’hébergement, de la livraison de nourriture, des achats en ligne, des jeux en ligne, du transport Voyage.

Le chien de garde a noté que la collecte et le traitement des données ont «A suscité une inquiétude généralisée dans la société.» Plus précisément, la CAA a accusé les entreprises d’utiliser des algorithmes pour examiner les données personnelles afin de priver les clients de choix et de modifier les prix des produits.

Dans un communiqué, l’agence a déclaré que «Les consommateurs sont pressés par les algorithmes de données et deviennent la cible d’intimidation technique.»

«On espère que diverses organisations du secteur renforceront le leadership et la supervision pour encourager les opérateurs de réseau à appliquer des algorithmes de manière raisonnable et conforme, à purifier l’atmosphère du secteur, à promouvoir un développement sain et à protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des consommateurs.»

La critique de l’industrie technologique de la CAA intervient après que les autorités chinoises ont présenté un projet de loi visant à mieux réglementer le secteur en ligne du pays et à lutter contre les comportements anticoncurrentiels – un changement marqué par rapport à l’approche précédente du pays consistant à permettre aux entreprises technologiques de se développer de manière relativement libre.

En décembre, dans le cadre de la nouvelle répression, Alibaba et deux autres sociétés qui ont fait des centaines d’acquisitions chaque année ont été condamnées à une amende pour ne pas avoir demandé l’approbation réglementaire pour les transactions passées.

