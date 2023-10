Les consommateurs cèdent pour la première fois depuis dix ans : ancien PDG de Walmart aux États-Unis

Le moment arrive comme Amazone commence mardi sa vente Prime Big Deal Days de deux jours. Walmart et Cible tentent de rivaliser avec leurs propres événements de vente pour avoir un avantage anticipé sur la saison des achats des Fêtes.

« Ce genre de carambolage pèse sur le consommateur et le rend méfiant », a déclaré lundi l’ancien PDG de Walmart aux États-Unis à « Fast Money » de CNBC. « Pour la première fois depuis longtemps, le consommateur a une raison de faire une pause. »

Il accuse les consommateurs d’une série de vents contraires, notamment l’inflation, la hausse des taux d’intérêt, les querelles budgétaires fédérales, la polarisation politique et le remboursement des prêts étudiants – et maintenant de nouvelles tensions mondiales liées à la violence en Israël.

Alors que trois des plus grands détaillants du pays lancent une semaine de vente clé, l’ancien PDG de Walmart aux États-Unis, Bill Simon, prévient que les consommateurs commencent à céder pour la première fois depuis une décennie.

« Ils disent généralement une télévision de 50 pouces [is] 199 $ ou quelque chose comme ça. Et maintenant, ils disent qu’il y a une télé de 50 pouces [is] 40 % de réduction », a déclaré Simon. « Vous utilisez des pourcentages lorsque vous n’êtes pas vraiment fier de votre prix. Je pense que l’inflation fait monter les prix relatifs. »

Actions de Amazone , Walmart et Cible sont sous pression au cours des deux derniers mois. Target affiche la pire performance des trois – avec une baisse de 19 %.

Simon, qui est assis sur le Restaurants Darden et HanesMarques conseils d’administration, estime que Walmart a actuellement un gros avantage sur ses concurrents.

« C’est uniquement à cause du secteur alimentaire », a déclaré Simon. « Ils auront à la fois les yeux et le trafic alimentaire pour passer probablement un meilleur Noël que peut-être leurs concurrents. »

