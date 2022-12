Les consommateurs américains ont bien démarré leurs achats des Fêtes

New York

CNN Affaires

—



Les Américains ont acheté des jouets, des téléviseurs et des vêtements le vendredi noir et le week-end de vacances, malgré une inflation élevée depuis des décennies et une récession potentielle imminente en 2023.

La National Retail Federation, un groupe commercial pour l’industrie du commerce de détail, a déclaré qu’un nombre record de 196 millions d’Américains ont fait leurs achats dans les magasins et en ligne pendant le week-end de Thanksgiving, soit une augmentation de 10% par rapport à l’année dernière.

“Alors que les pressions inflationnistes persistent, les consommateurs ont réagi en étirant leurs dollars de toutes les manières possibles”, a déclaré mardi le directeur général de la NRF, Matthew Shay, dans un communiqué de presse.

Les acheteurs sont retournés dans les magasins physiques le Black Friday après avoir évité une grande partie des achats en personne au cours des deux dernières vacances en raison des problèmes de Covid-19.

Mastercard a déclaré que les ventes en magasin avaient augmenté de 12% le Black Friday par rapport à l’année dernière.

Les consommateurs ont également dépensé un total de 11,3 milliards de dollars lors du Cyber ​​Monday, ce qui représente une croissance de 5,8 % d’une année sur l’autre, selon Adobe Analytics. Le Cyber ​​Monday est la plus grande journée de shopping en ligne de l’année et a établi cette année un nouveau record de ventes annuelles.

“Avec une offre excédentaire et un environnement de dépenses de consommation en ralentissement, les détaillants ont fait le bon choix cette saison pour stimuler la demande grâce à de fortes remises”, a déclaré Vivek Pandya, analyste principal chez Adobe. “Cela a stimulé les dépenses en ligne à des niveaux plus élevés que prévu.”

Les détaillants ont suspendu des promotions pour stimuler la demande des consommateurs et décharger les stocks excédentaires. Il semble que les rabais étaient suffisamment importants pour convaincre de nombreux clients d’acheter.

Les consommateurs gagnant plus de 100 000 dollars par an ont stimulé les dépenses pendant le week-end de vacances, a déclaré Shay lors d’un appel aux journalistes mardi.

Les consommateurs à faible revenu dépensent une plus grande part de leur revenu en produits de première nécessité et ont réduit certaines de leurs dépenses discrétionnaires pour s’offrir des produits d’épicerie et des produits de première nécessité, selon les analystes.

Dans l’ensemble, la National Retail Federation prévoit que les ventes de vacances augmenteront jusqu’à 8% par rapport à il y a un an. Bien que ce chiffre soit une croissance plus lente que l’an dernier, il est supérieur aux moyennes historiques.