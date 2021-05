Les consoles PlayStation 5 seront difficiles à trouver dans les magasins même en 2022, prévient Sony

Sony a déjà vendu 7,8 millions de consoles PlayStation 5 et prévoit d’en vendre 14,8 millions supplémentaires au cours des 12 prochains mois. cependant, Bloomberg rapporte que le géant de la technologie a averti les analystes que la console restera en pénurie jusqu’en 2022.

Il y a une forte demande pour la PS5, mais la pénurie mondiale de semi-conducteurs a rendu difficile l’augmentation de la production, donc pour l’instant la PS5 sera difficile à trouver dans les magasins. Auparavant, Sony avait prédit que l’offre reprendra au second semestre de cette année, mais il ne le croit plus. Il n’a pas établi de nouvelle estimation du moment où l’offre s’améliorera.

«Je ne pense pas que la demande se calme cette année et même si nous sécurisons beaucoup plus d’appareils et produisons beaucoup plus d’unités de la PlayStation 5 l’année prochaine, notre offre ne pourra pas répondre à la demande», déclare le directeur financier Hiroki Totoki aurait déclaré lors d’un briefing à huis clos.

C’est cependant une bonne nouvelle. Sony estime que la demande pour sa console n’est pas uniquement motivée par la pandémie, qui a obligé les consommateurs à se divertir chez eux. De plus, même avec une offre limitée, la PS5 a réussi à surpasser la PS4 très réussie dans la période initiale de disponibilité.

Les rivaux Nintendo et Microsoft souffrent également de problèmes d’approvisionnement avec leurs propres consoles (Microsoft estime que ceux-ci s’atténueront d’ici juillet). La PlayStation et la Xbox utilisent des APU conçus par AMD qui sont fabriqués dans les fonderies 7 nm de TSMC, tandis que Nintendo Switch a un chipset conçu par Nvidia qui est également fabriqué par TSMC (bien que sur un nœud 16 nm plus ancien).

