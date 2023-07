Les consoles de jeu portables nécessiteront bientôt des piles remplaçables

La prochaine génération de consoles de jeu portables pourrait toutes avoir des batteries que vous pouvez remplacer vous-même, grâce à un nouvelle réglementation dans l’Union européenne.

Le Conseil européen a adopté la règle le 10 juillet, comme indiqué plus tôt lundi par Eurogamer. La règle est conçue pour assurer la durabilité et réduire le gaspillage de la batterie.

« Les batteries sont essentielles au processus de décarbonisation », a déclaré Teresa Ribera, ministre espagnole de la Transition écologique, dans un communiqué. « Les batteries en fin de vie contiennent de nombreuses ressources précieuses, et nous devons être en mesure de réutiliser ces matières premières essentielles. »

Le règlement « s’appliquera à toutes les batteries, y compris toutes les batteries portables usagées, les batteries de véhicules électriques, les batteries industrielles, les batteries de démarrage, de foudre et d’allumage (SLI) (utilisées principalement pour les véhicules et les machines) et les batteries pour les moyens de transport légers (par exemple, les vélos électriques, e-cyclomoteurs, e-scooters) », a déclaré le Conseil européen la semaine dernière.

Cela inclurait également les consoles de jeu portables, comme la Nintendo Switch et le Steam Deck.

Cela signifie que vous pourrez retirer et remplacer la batterie de votre propre console de jeu d’ici 2027. Batteries portables doit être « facilement amovible et remplaçable par l’utilisateur final à tout moment pendant la durée de vie du produit », selon la nouvelle règle.

Les entreprises seront également tenues de fournir des informations sur l’empreinte carbone de leurs batteries, y compris les composants de la batterie et le contenu recyclé, un code QR avec plus d’informations et un « passeport de la batterie ». Les exigences en matière d’étiquetage entreront en vigueur en 2026 et les exigences en matière de code QR d’ici 2027.

Bien que cette nouvelle réglementation ne s’applique qu’à l’UE, elle pourrait amener les fabricants de consoles à garantir des batteries remplaçables dans le monde entier plutôt que de fabriquer un appareil séparé pour le marché européen. Nintendo et Valve n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La répression de l’UE contre les déchets électroniques a également permis de rendre le câble de charge USB-C standard sur tous les appareils à partir de 2024. Apple devra faire passer l’iPhone de son câble Lightning propriétaire à USB-C pour se conformer.