Les conservateurs voteront sur la politique du parti au congrès

QUÉBEC –

Les conservateurs réunis à Québec voteront aujourd’hui sur une série de changements à leur manuel politique lors de la dernière journée d’un congrès de trois jours.

Plus de 2 500 délégués se sont rassemblés dans un centre de conférence près des murs historiques de la ville pour se mobiliser pour lutter contre les prochaines élections et débattre des changements à apporter à la politique et à la constitution du parti.

Les associations de circonscription de partout au pays ont travaillé pour faire avancer certaines priorités et les délégués se sont réunis à huis clos vendredi pour déterminer ce qui atteindrait le congrès pour un vote final.

Beaucoup d’entre eux se sont alignés sur les priorités du chef conservateur Pierre Poilievre visant à lutter contre la crise du coût de la vie et la criminalité, mais d’autres se sont opposés à son programme.

Les délégués se verront présenter une dernière liste de changements suggérés avant le début du vote aujourd’hui, même si l’on sait déjà que certains des changements les plus controversés ont échoué.

Cela incluait d’inscrire dans le manuel politique une ligne selon laquelle les conservateurs s’engageraient à retirer le financement fédéral des volets de programmation anglais et français de la Société Radio-Canada, ce qui serait contraire au désir des députés québécois de ne pas toucher à ses programmes en français. aile linguistique.

Ainsi, après des délibérations à huis clos des délégués pour déterminer quelles propositions politiques du PCC seraient présentées en salle plénière pour un vote plus tard dans la journée, la liste finale des 30 résolutions en cours a été publiée. Les deux propositions transcentriques ont progressé. https://t.co/ViEe8Kowg9 pic.twitter.com/AWS5mJ0zwq – Rachel Aiello (@rachaiello) 9 septembre 2023

D’autres qui ont échoué ont cherché à modifier la constitution du parti, en exigeant par exemple que les dirigeants du parti mettent en œuvre les politiques adoptées lors des congrès par la base.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 9 septembre 2023.