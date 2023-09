Les conservateurs veulent utiliser Trump 2.0 pour décimer l’État profond. L’histoire dit pas si vite.

« L’archétype de ce que nous voulons voir devenir un bureaucrate n’est autre que le Dr. [Anthony] Fauci », dit Dans. De nombreux conservateurs estiment que Fauci, directeur de longue date de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a contribué à coûter un deuxième mandat à Trump en réagissant prétendument de manière excessive à la crise de Covid sans suivre les instructions du président et en contribuant à arrêter l’économie inutilement.

« Aucun bureaucrate ne devrait se faire fabriquer une figurine à son effigie », plaisante Dans. « Fauci a travaillé pendant 50 ans dans l’une des professions les plus techniquement exigeantes et en constante évolution des biosciences. Soit la personne est un génie de l’ordre d’Einstein, soit elle est machiavélique en termes de maintien du pouvoir. Je soumettrais ce dernier.

Vought affirme que son équipe travaille également sur une série de plans détaillés concernant le DOJ en particulier, qui permettraient à la Maison Blanche de « supprimer le financement de nombreuses fonctions ». Une proposition exigerait que le Congrès commence par une réduction de 25 pour cent du financement du FBI pour éliminer les capacités de renseignement du bureau, qui l’ont transformé « d’une agence d’application de la loi à une agence de renseignement nationale ». Une autre proposition permettrait à la Maison Blanche de contrôler le solliciteur général et d’aligner les avocats du ministère de la Justice sur les souhaits du président, tout en leur permettant de soulever des questions légitimes sur la « fraude » électorale sans crainte de représailles.

Deux personnalités clés impliquées dans le projet 2025 ont été récemment inculpées aux côtés de Trump en Géorgie : l’ancien chef de cabinet de Trump, Mark Meadows, qui dirige le Conservateur Partnership Institute ; et Jeffrey Clark, qui travaille pour l’un des groupes alignés sur Dans, le Center for Renewing America lancé par le CPI. Clark, un avocat spécialisé dans l’environnement qui a failli précipiter une démission massive des avocats du ministère de la Justice en décembre 2020 lorsque Trump a menacé de le nommer procureur général par intérim, cherche à mettre en œuvre le souhait de Trump pour son premier mandat d’éliminer toute indépendance du DOJ. Dans un article publié en mai par l’ARC, Clark a soutenu que l’idée que le ministère de la Justice « est ou devrait être indépendant » est inconstitutionnelle.

Dans le prolongement du programme Trump, l’ARC travaille également sur un document qui retirera les décisions de classification des mains des bureaucrates de l’État profond. Il élabore d’autres plans pour permettre à un président d’interrompre à son gré le financement mandaté par le Congrès, comme Trump l’a fait lorsqu’il a suspendu l’aide étrangère à l’Ukraine, prétendument pour faire pression sur son président, Volodymyr Zelenskyy, pour qu’il enquête sur le président Joe Biden et son fils Hunter, touchant finalement hors de la crise de destitution.

L’ancien procureur général adjoint par intérim, Jeffrey Clark, cherche à mettre en œuvre le souhait de Trump lors du premier mandat d’éliminer toute indépendance du DOJ. | Michael A. McCoy/Getty Images

Tous ces efforts, insiste Vought, respecteraient le principe des freins et contrepoids et rétabliraient l’ordre constitutionnel comme le voulaient les fondateurs. « Il s’agit plutôt de revenir à la compréhension que les fondateurs avaient du pouvoir exécutif », explique Vought.

En effet, l’ironie de tout cela – et c’est une ironie amère, presque insoluble – est que les deux côtés de l’échiquier politique présentent désormais la « Constitution » comme la chose qu’ils souhaitent le plus préserver, et pourtant ils restent totalement opposés sur la façon dont pour le faire. Pour les démocrates, il s’agit de tenir Trump pour responsable en vertu de la Constitution ; pour les Républicains, il s’agit de faire tomber l’État administratif inconstitutionnel qu’ils croient être celui de Trump. Aucune négociation n’est prévue entre les deux parties.

De nombreux acteurs clés de ce programme ambitieux reconnaissent ouvertement que leurs efforts ont été voués à l’échec lors du premier mandat de Trump parce qu’ils ne savaient pas ce qu’ils faisaient ; il n’y avait pas de compétition face à un « État profond » bourré de démocrates (ainsi que tous ces RINO que Trump avait amenés), et les conservateurs n’ont jamais été doués pour traduire l’idéologie du mouvement en actions, depuis Reagan et le « triomphe de la politique ».

Avec Meadows, l’un des parrains de la nouvelle insurrection conservatrice est le patron de Dans, Ralph Waters, président de l’Heritage Foundation, qui a grandi sous l’ère Reagan et qui se réinvente aujourd’hui comme le principal porte-parole du Trumpisme, supervisant le projet 2025. .

L’ancien président Ronald Reagan présente les rapports de l’enquête du secteur privé sur le gaspillage et le contrôle des coûts au sein du gouvernement à la Maison Blanche, le 16 janvier 1984. | Ira Schwarz/AP Photo

« Ce que nous n’avons jamais réussi dans le mouvement conservateur moderne, même sous Reagan, c’est d’avoir un réseau de professionnels de centre-droit prêts à partir », explique Waters. « Pour inscrire dans cette base de données 10 000 à 20 000 noms qui non seulement soumettent leur curriculum vitae, mais qui sont également examinés dans une certaine mesure, et qui, selon la classification du poste pour lequel nous pensons qu’ils conviennent, suivent ces modules de formation… c’est la partie qui n’a jamais été réalisée auparavant.

« Avons-nous des conservateurs experts dans l’art de tuer les bureaucraties ? dit Waters. « Non. Le mouvement conservateur n’a pas développé cette capacité. Mais nous y parviendrons grâce au Projet 2025. »

« Les Républicains n’aiment toujours pas l’idée de l’expertise »

Petit du Projet 2025 Il est bien entendu probable, même à distance, que l’agenda se réalisera.

Au cours des dernières décennies, quelques petites agences ont été privatisées et certains pouvoirs ont été cédés aux États et aux localités. Mais la croissance de la bureaucratie fédérale va généralement dans une direction, comme l’enseigne l’histoire, comme l’a démontré au fil des décennies les efforts spasmodiques du Parti républicain pour éliminer le ministère de l’Éducation – désormais considéré comme la source maléfique du « réveil » – que Reagan a déclaré dans les années 1980. la campagne électorale est un « gâchis bureaucratique ».

De plus, même si l’inquiétude du Pentagone et des dirigeants militaires était un problème pour Trump – et une cible particulière du nouveau programme – les Trumpistes veulent également se montrer bellicistes à l’égard de la Chine. Et cela va poser un énorme problème s’ils veulent amener le complexe militaro-industriel – dont toutes les personnes impliquées dans le projet 2025 s’accordent à dire qu’il est le plus incontrôlable – conformément aux souhaits de la Maison Blanche.

L’un des rares généraux qui n’a pas abandonné Trump – et qui travaille pour l’America First Policy Institute – est le lieutenant-général à la retraite Keith Kellogg, qui se plaint dans une interview que Biden est trop indulgent avec le président chinois Xi Jinping. « À terme, nous devrons tracer une ligne claire. Et cette administration ne l’a pas encore dessiné », dit Kellogg. Sa proposition est de ressusciter quelque chose comme le NSC-68, la stratégie fondatrice de la guerre froide adoptée sous Harry Truman en 1950. « Donnez-moi un NSC-68 pour la Chine », dit Kellogg. Le problème : le NSC-68 a créé l’État moderne de sécurité nationale – et un nouvel État rendra presque certainement le Pentagone et le complexe industriel de défense encore plus lourds, dans la mesure où les menaces extérieures ont tendance à élargir l’appareil de sécurité nationale. Il suffit de regarder le ministère de la Sécurité intérieure. Et rappelons que les tentatives de Reagan pour démanteler le ministère de l’Éducation ont été abandonnées après son rapport de 1983, Une nation en dangera suggéré que les États-Unis pourraient perdre la guerre froide en classe.