Les conservateurs unis de l’Alberta se rendent aux urnes le dernier jour du scrutin pour remplacer Kenney – Kelowna Capital News

Les Albertains apprendront aujourd’hui qui sera le nouveau premier ministre de la province.

Le vote se termine par les membres du Parti conservateur uni pour choisir un successeur au premier ministre Jason Kenney.

Kenney a annoncé au printemps qu’il quittait après avoir obtenu 51% lors d’un vote à la direction du parti.

Il y a 124 000 électeurs éligibles, dont beaucoup ont déjà voté par correspondance.

Il y aura des bureaux de vote en personne à cinq endroits dans diverses régions aujourd’hui, et le gagnant sera annoncé ce soir à Calgary.

Il y a sept candidats dans la course, dont quatre anciens membres du cabinet de Kenney, mais l’ancienne chef du parti Wildrose, Danielle Smith, est perçue comme la favorite pour gagner.

Les observateurs politiques et les sondeurs ont déclaré que celui qui gagnerait devrait commencer à parler des problèmes qui préoccupent les Albertains.

Le débat sur le leadership a été dominé par les moyens par lesquels la province peut affirmer une plus grande indépendance vis-à-vis du gouvernement fédéral.

La sondeuse Janet Brown et la politologue Lori Williams ont déclaré que les Albertains sont plus préoccupés par l’inflation, les longues attentes pour les soins de santé et les salles d’urgence bloquées dans les hôpitaux.

