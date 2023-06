Le chef conservateur Pierre Poilievre affirme que son parti est prêt à travailler tout l’été pour modifier radicalement le projet de loi budgétaire du gouvernement libéral et demande au premier ministre Justin Trudeau de révoquer le budget et d’en déposer un nouveau.

« J’appelle [Trudeau] de faire la chose honorable, de mettre de côté sa fierté et son ego personnel et d’annuler ce budget », a déclaré Poilievre lors d’une conférence de presse jeudi.

« Il devrait aussi annuler ses vacances d’été. Les conservateurs sont prêts à travailler tout l’été pour réécrire un budget qui équilibre les budgets afin de faire baisser l’inflation et les taux d’intérêt, et qui annule toutes les augmentations d’impôts.

Poilievre a répété bon nombre des points qu’il avait soulevés dans un long discours à la Chambre des communes mercredi soir et dans ses remarques plus tôt cette semaine. Il a déclaré que les niveaux d’endettement des ménages au Canada, le rebond de l’inflation et la hausse des taux d’intérêt depuis le dépôt du budget en mars rendent nécessaires des modifications.

La Banque du Canada a relevé mercredi son taux directeur à 4,75 %. Statistique Canada a signalé une légère hausse de l’inflation en avril, l’indice des prix à la consommation atteignant 4,4 % comparativement à 4,3 en mars.

MONTRE | « Annulez ce budget », dit Poilievre à Trudeau

« Annulez ce budget », dit Poilievre à Trudeau « Les conservateurs sont prêts à travailler tout l’été pour réécrire un budget », a déclaré le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, après avoir prononcé un long discours à la Chambre des communes lors du débat en troisième lecture de la loi d’exécution du budget mercredi soir.

Poilievre a ajouté en français que les sénateurs conservateurs poursuivront la lutte de son parti contre le projet de loi C-47, la Loi d’exécution du budget, lorsque le projet de loi atteindra la Chambre haute. Le projet de loi est actuellement en troisième lecture à la Chambre des communes.

« Je vais hériter de ce gâchis en tant que Premier ministre, mais je vais faire tout ce que je peux en tant que chef de l’opposition pour l’atténuer et m’assurer que nous sauvons les maisons et l’avenir financier de notre peuple », a déclaré Poilievre. .

« Pourrait [Trudeau] pas annulé ses vacances d’été pour lutter contre l’inflation qu’il a provoquée dans notre pays ? Ne pourrait-il pas faire passer les versements hypothécaires des Canadiens ordinaires avant son bronzage ou ses cours de surf? Je pense qu’il pourrait. »

La Chambre des communes se lève généralement pendant l’été et est fixé de suspendre ses travaux du 23 juin au 18 septembre.

Le leader du gouvernement à la Chambre rejette l’appel à modifier le budget

Répondant à la demande de Poilievre jeudi, le leader du gouvernement à la Chambre, Mark Holland, a défendu le projet de loi budgétaire et a déclaré que le chef conservateur n’avait pas été assez précis dans ses critiques.

« Il ne dit pas ce qu’il couperait. Il dit qu’il ne soutient pas les mesures du budget. Eh bien, qu’est-ce qu’il ne soutient pas? » Holland a déclaré lors d’une conférence de presse.

« N’appuie-t-il pas les soins dentaires ? N’appuie-t-il pas le remboursement de l’épicerie ? N’appuie-t-il pas le soutien aux travailleurs ou aux étudiants ? économie? »

MONTRE | Le leader parlementaire remet en question la tentative de Poilievre de bloquer le budget

Le leader parlementaire remet en question la tentative de Poilievre de bloquer le budget Après que le chef conservateur Pierre Poilievre a parlé pendant des heures à la Chambre lors de la troisième lecture du budget, le chef du gouvernement à la Chambre, Mark Holland, a déclaré aux journalistes que Poilievre avait critiqué le budget mais n’avait proposé aucune alternative.

Holland a rejeté la proposition de Poilievre de travailler tout au long de l’été pour amender le projet de loi budgétaire.

« J’entends le chef de l’opposition dire qu’il est prêt à travailler tout l’été, mais sur quoi ? Il a dit qu’il voulait un nouveau budget, mais ce n’est pas à nous. Nous avons déjà présenté un budget — et d’ici là façon, il est soutenu par la Chambre des communes », a déclaré Holland.

Holland a également critiqué la position de Poilievre sur le changement climatique, y compris la proposition de Poilievre de révoquer la taxe sur le carbone. Il a souligné que les incendies de forêt qui brûlent à travers le Canada sont la preuve que les changements climatiques d’origine humaine menacent déjà les Canadiens.

« C’est riche, alors que nous respirons littéralement les preuves du changement climatique dans nos poumons, dans ces chambres, qu’il parle de lancer des actions contre le changement climatique », a déclaré Holland.