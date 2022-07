Les conservateurs tiendront le dernier débat à la direction le 3 août, malgré les objections de 2 candidats

Le Parti conservateur du Canada tiendra le troisième et dernier débat de sa course à la chefferie le mercredi 3 août à 18 h HE.

Le parti a informé les membres de la date dans un courriel jeudi soir – après que le candidat Pierre Poilievre a déclaré qu’il ne se présenterait pas et que la candidate rivale Leslyn Lewis a exprimé des réserves.

La campagne de Poilievre a déclaré qu’il se concentrait sur le fait que les partisans envoient leurs bulletins de vote avant la date limite de septembre, tandis que Lewis dit qu’elle a un calendrier complet de réunions avec les membres.

L’équipe de Poilievre a également déclaré que le parti espérait rattraper le premier débat en anglais de la course en mai, que la campagne a qualifié d'”embarras”.

Selon les règles du parti, les candidats doivent assister aux débats officiels du parti ou faire face à une amende de 50 000 $.

Un porte-parole du parti a déclaré que le format du débat restait en discussion.

“À moins de deux mois de l’annonce de notre prochain chef, cet événement fournira une opportunité clé aux membres d’affiner leur décision sur qui, selon eux, est le mieux placé pour diriger notre parti aux prochaines élections”, a déclaré l’e-mail envoyé. aux députés conservateurs jeudi.

Les campagnes disent qu’elles s’attendent à ce que l’événement se tienne à Ottawa.