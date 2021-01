La gestion des écoles par le gouvernement a été dénoncée comme une «énorme pagaille» par un haut député conservateur.

Et cela est venu au milieu de la colère des étudiants suivant des cours professionnels BTEC à qui on a dit de se présenter aux examens comme prévu ce matin malgré la fermeture nationale des écoles en réponse à la flambée des infections et des décès à coronavirus.

La fermeture de toutes les primaires et secondaires en Angleterre jusqu’au 22 février au moins a été annoncée hier soir par Boris Johnson moins de 36 heures après qu’il soit passé à la télévision pour insister sur le fait que les écoles étaient sûres et moins de 12 heures après que de nombreuses primaires aient rouvert leurs portes aux enfants. après les vacances de Noël.

Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, écrivait aujourd’hui au régulateur Ofqual pour l’informer que les GCSE et les A-levels ne doivent pas avoir lieu et leur demander d’élaborer des arrangements alternatifs pour l’attribution des diplômes cet été, qui devraient fortement s’appuyer sur l’évaluation des enseignants.

Dans une déclaration à la Chambre des communes mercredi, il ne devrait pas présenter de propositions détaillées sur des moyens alternatifs d’évaluation des élèves, ce qui pourrait prendre quelques semaines au régulateur indépendant pour élaborer en consultation avec les commissions d’examen et d’autres parties prenantes.

On ne pense pas qu’il y aura une tentative de répéter l’utilisation d’un algorithme informatique, qui a déclenché le chaos l’année dernière après avoir produit des résultats considérés comme injustes pour de nombreux élèves et a dû être rapidement remplacé par des évaluations des enseignants.

Ofqual, qui mène le processus indépendamment des ministres pour éviter toute ingérence politique, a déclaré: «Nous savons à quel point cela doit être difficile pour les étudiants, les enseignants et les professeurs. Nous souhaitons à tout prix éviter que les arrangements pour les GCSE, les niveaux A et les VTQ (qualifications professionnelles et techniques) de cet été ne pénalisent davantage les étudiants.

«Nous envisageons un certain nombre d’options pour garantir le résultat le plus juste possible dans les circonstances. Nous mettrons à jour dès que possible. «

M. Halfon a déclaré à BBC Radio 4 Heure de la femme: «Je pense que ça a été une pagaille énorme. Cela doit cesser, le gouvernement doit proposer une politique cohérente qui ne change pas tous les deux jours, encore moins les semaines.

Il a ajouté: «Les parents, les enseignants, le personnel de soutien et les enfants ont marché jusqu’au sommet de la colline, pour ensuite être redescendus et une énorme pression a été exercée sur eux.

«Je suis profondément désolé pour les parents, les enseignants et le personnel de soutien pour ce qui s’est passé. J’ai fait campagne pour que les écoles soient ouvertes parce que je m’inquiète des risques pour la santé mentale, la perte d’apprentissage, le bien-être, les dangers liés à la protection – parce que nous savons que les enfants à la maison sont parfois victimes de violence domestique, de méfaits en ligne et peut-être rejoindre les gangs de comté.

«Ce que je veux maintenant, c’est que le gouvernement utilise ce temps pour déployer un programme de vaccination pour les enseignants et le personnel de soutien, faire fonctionner le régime de test, établir une feuille de route éducative pour sortir du coronavirus et un plan à long terme pour l’éducation et compétences. »

Dans sa déclaration télévisée mettant l’Angleterre en lock-out hier soir, Boris Johnson a simplement déclaré qu’il ne serait pas « possible ou équitable » que tous les examens se déroulent normalement cet été, ajoutant que M. Williamson travaillerait avec le régulateur Ofqual pour mettre en place » arrangements alternatifs ».

Mais demandé directement sur BBC Radio 4 Aujourd’hui programme si cela signifiait que la série d’été 2021 des GCSE et des examens de niveau A n’aura pas lieu, M. Gove a déclaré: «Oui.

Le ministre du Cabinet a ajouté: «Ma propre fille doit siéger au niveau A cette année, mon fils doit siéger aux GCSE – je sais à quel point les étudiants à travers le pays entre les années 11 et 13 ont travaillé.

«Nous mettrons en place des dispositifs alternatifs afin de nous assurer que le travail acharné des étudiants pour acquérir des connaissances et développer leurs compétences est correctement évalué, reconnu et récompensé.