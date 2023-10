Les conservateurs soutiennent la pression des travaillistes pour « détruire » l’opposition à la construction de logements

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les conservateurs de haut rang ont soutenu la volonté de Sir Keir Starmer de « détruire » l’opposition locale à la construction de logements et ont exhorté Rishi Sunak à lever les obstacles au développement.

Sir Brandon Lewis – ancien ministre conservateur du logement et ancien président du parti – a approuvé la proposition du groupe de réflexion de droite Policy Exchange visant à assouplir les restrictions de planification et à construire 442 000 logements par an.

L’ancienne Première ministre Liz Truss présentera quant à elle des plans visant à réduire les protections environnementales, afin de construire 500 000 logements par an dans le cadre de son « budget alternatif ».

Sir Keir a profité de la conférence travailliste pour promettre 300 000 logements par an au cours du premier mandat d’un gouvernement travailliste, ainsi que pour lancer une série de nouvelles villes.

Le leader travailliste a déclaré qu’il « passerait au bulldozer » l’opposition locale en centralisant les décisions de planification et qu’il tiendrait tête à son propre parti s’il se rangeait du côté des soi-disant nimbys – ceux qui disent « pas dans mon jardin ».

Policy Exchange a réclamé un droit pour les promoteurs de construire dans les zones urbaines – en accordant en principe un permis de construire aux constructeurs cherchant à augmenter la densité des sites existants.

Le rapport du groupe de réflexion recommande également que les autorités locales sans plan local soient censées être favorables au développement, que des référendums locaux soient organisés sur le développement de nouvelles infrastructures et que le gouvernement abandonne les terres publiques pour le développement.

Ils ont déclaré que le système de planification était devenu le « principal obstacle » à la construction de logements, arguant qu’il restait « trop de possibilités de veto » dans le processus.

M. Lewis, ministre conservateur du logement sous David Cameron, a déclaré que le plan « accélérerait de manière matérielle la livraison de logements et d’infrastructures indispensables ».

Sunak sous pression pour affronter Starmer dans la construction de logements (AFP/Getty, EPA)

L’ancien président conservateur a ajouté : « Son adoption permettrait au gouvernement de reprendre les devants lorsqu’il s’agira peut-être du défi de politique publique le plus important auquel notre pays soit confronté aujourd’hui. »

Mme Truss, qui a réclamé 500 000 logements par an, exposera davantage d’idées pour débloquer le système dans son « budget de croissance » alternatif, la semaine avant que le chancelier Jeremy Hunt ne fasse sa déclaration d’automne le 22 novembre.

Dans le cadre des projets travaillistes, les entreprises bénéficieront de nouveaux pouvoirs pour acheter des terrains à des prix inférieurs, sans avoir à prendre en compte l’augmentation actuelle de la valeur pour obtenir un éventuel permis de construire.

Sir Keir a promis de nouvelles villes développées par des entreprises soutenues par l’État et dotées de pouvoirs d’achat obligatoire – rappelant les nouveaux plans de ville du gouvernement Attlee après la Seconde Guerre mondiale, qui ont conduit à Stevenage, Crawley, Basildon et Milton Keynes, entre autres.

Les promoteurs immobiliers devraient également recevoir des « passeports d’urbanisme » afin de pouvoir construire plus rapidement sur des friches industrielles avec une « présomption plus forte en faveur de l’autorisation ».

Sir Keir a déclaré qu’il était prêt à se « battre » avec les militants ruraux, car il s’est également engagé à construire sur certaines zones de la ceinture verte de la « ceinture grise », affirmant que les zones de garrigue et de parkings seraient libérées.

Le député conservateur principal Simon Clarke, secrétaire au logement sous Mme Truss, a soutenu l’appel de Sir Keir à construire sur les terres de la ceinture verte. « Mon parti doit répondre à ce défi », a-t-il tweeté. Lord Frost, l’ancien ministre du Brexit, s’est dit « tout à fait d’accord ».

M. Clarke a également soutenu la proposition de Policy Exchange visant à réduire les formalités administratives et à obliger les régulateurs à adopter deux réglementations pour chaque ajoutée.

« Les entreprises britanniques, des plus petites aux plus grandes, disent constamment aux décideurs politiques que les coûts de l’énergie et le fardeau de la réglementation entravent leur capacité à se développer », a-t-il déclaré.