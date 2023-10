Les conservateurs sont repris par des « cinglés et des théoriciens du complot », déclare Wes Streeting du Labour | Actualités politiques

Les conservateurs ont été pris au pouvoir par des « cinglés et des théoriciens du complot », a déclaré Wes Streeting en défendant l’attrait du parti travailliste auprès des électeurs.

Apparaissant dans l’émission Sunday Morning de Sky News avec Trevor Phillips, le secrétaire fantôme à la Santé a rejeté les critiques selon lesquelles son parti, sous la direction de Sir Keir Starmer, était « un peu mouillé ».

Il s’est dit « fier » que les travaillistes « séduisent le pays plutôt que de repousser les gens » alors que « les excentriques, les cinglés et les théoriciens du complot » ont pris le pouvoir sur le Parti conservateur.

Politics Live : l’ambassadeur israélien sur l’attaque « cauchemardesque » du Hamas

Faisant référence aux commentaires faits par le secrétaire aux Transports Mark Harper – qui a affirmé la semaine dernière que les conseils locaux voulez « décider à quelle fréquence vous allez faire les magasins » – M. Streeting a ajouté : « Quand vous avez des ministres du cabinet, des ministres théoriquement sérieux comme Mark Harper dans votre programme ce matin, colportant des théories du complot comme s’il faisait défiler TikTok pour essayer de trouver les choses les plus dingues à dire de la conférence. plateforme – que font ces gens ?

« Et comment diable cela résout-il les plus grandes crises de notre pays? »

M. Streeting répondait aux critiques du chef du plus grand donateur du Labour, qui, hier soir, a mis en garde le parti contre une attitude « trop ​​timide » et « boiter vers le numéro 10 ».

Sharon Grahamla secrétaire générale d’Unite, a déclaré qu’elle souhaitait que le parti ressemble au gouvernement travailliste réformateur de 1945 dirigé par Clement Attlee au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le NHS a été fondé.

M. Streeting a souligné que le nouveau plan du Labour visant à dépenser 1,1 milliard de livres sterling pour fournir deux millions de rendez-vous supplémentaires au NHS le soir et le week-end est un exemple de son ambition.

La mesure fait partie des propositions du NHS du Labour – comprenant des scanners supplémentaires et des réformes dentaires – d’une valeur d’environ 1,6 milliard de livres sterling, mais elle repose sur le personnel du NHS qui se porte volontaire pour des quarts de travail supplémentaires malgré l’attrait d’un travail privé lucratif.

Son collègue travailliste Peter Mandelson a déclaré qu’il était d’accord avec Mme Graham sur le fait que « nous avons besoin de plus que de simples ajustements politiques et nous avons besoin de plus que de petits changements dans le cadran politique ».

Cependant, il a dit Monsieur Keir doit continuer à faire ce qu’il fait « faire passer la fête de « bizarre » à « normale ».

Le patron de RMT, Mick Lynch, également a appelé les travaillistes à être plus audacieuxdéclarant à Sky News : « Cela ne sert à rien d’être timide ou de cacher votre lumière sous le boisseau. Les gens ont besoin de quelque chose pour lequel voter, pas seulement de quelque chose contre lequel voter. »

Cela survient alors que les membres travaillistes se réunissent à Liverpool pour ce qui pourrait être la dernière conférence travailliste avant les élections générales attendues l’année prochaine.

Image:

Nuage de mots sur Keir Starmer. Photo : BBC





Après ses résultats désastreux aux dernières élections, le parti a été soutenu par une avance constante à deux chiffres dans les sondages sur les conservateurs et le récent Les élections partielles de Rutherglen et Hamilton-Ouest triomphent du SNP.

S’adressant à la BBC, Sir Keir a déclaré qu’il souhaitait utiliser la conférence pour faire changer d’avis les gens sur ceux qui ne sont pas convaincus par lui.

Confronté à un nuage de mots qui suggérait que le public ne pensait « rien » à son sujet, il a déclaré : « J’ai eu bien pire dans ma vie… c’est pourquoi cette semaine est si importante pour nous.

« Nous venons ici à cette dernière conférence avant des élections générales, pour présenter nos arguments positifs. »

