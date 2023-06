Les conservateurs sont indignés par la vidéo de la fête de verrouillage de Covid

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les conservateurs font face à une nouvelle indignation après la diffusion d’une vidéo montrant des fêtards faisant la fête au siège des conservateurs pendant le verrouillage de Covid-19.

La vidéo montre des participants buvant, dansant et semblant plaisanter sur les restrictions de Covid à un moment où la socialisation en intérieur était interdite.

Deux d’entre eux à la fête, jetés dans le sous-sol du quartier général de la campagne conservatrice (CCHQ) à Londres en décembre 2020, figuraient sur la liste des honneurs de démission de Boris Johnson. La police métropolitaine a déclaré dimanche que la force était « au courant des images » – publiées par Le miroir – et « y réfléchissent ».

Ruth Carney, dont le père est décédé seul à l’hôpital en mai 2020, a déclaré qu’il était insultant que le personnel conservateur puisse boire et danser après qu’elle n’ait pas pu être avec son père à la fin. « Alors… ils organisent une fête et dansent. Je suis furieux, je suis extrêmement en colère, je ne peux absolument pas y croire – c’est comme une sorte de blague », a-t-elle déclaré à propos de la vidéo.

Mme Carney, directrice de télévision et de théâtre, a attendu avec lui à l’hôpital en avril où il lui a fallu neuf heures pour obtenir un lit, décrivant des scènes similaires à une «zone de guerre», le personnel du NHS «se bousculant» désespérément pour sauver des vies. Mme Carney a ensuite attrapé Covid puis une infection secondaire, alors elle s’isolait dans leur annexe de jardin lorsqu’elle a reçu un appel de l’hôpital, lui disant qu’il était décédé.

« Je n’ai même pas pu toucher ou étreindre ma mère quand mon père est mort », a-t-elle déclaré. « J’ai dû lui dire à travers une porte. C’était horrible.

Les images choquantes viennent après L’indépendant a révélé toute l’étendue de l’alcool, de la débauche et de la violation flagrante des règles de Covid à l’intérieur du n ° 10 sous M. Johnson.

Un ancien responsable de Downing Street qui a travaillé tout au long de la crise de Covid a déclaré que M. Johnson était « heureux » de faire boire son personnel et a supervisé une culture de non-respect endémique des règles si répandue qu’elle a mis le n ° 10 en désaccord avec le reste du pays.

La fête au siège de Tory a été organisée par l’équipe de campagne de Shaun Bailey, qui était candidat à la mairie de Londres à l’époque, et a reçu une pairie dans la liste des honneurs de démission de M. Johnson la semaine dernière. Il ne figure pas dans la vidéo mais s’est déjà excusé d’avoir participé. Ben Mallet, un ancien assistant de l’ex-Premier ministre qui a reçu un OBE la semaine dernière, est montré en train de discuter avec des invités dans les dernières images.

Ruth Carney avec son père Peter, décédé à l’hôpital en mai 2020 (Ruth Carney)

Mme Carney a déclaré que les détails sur les honneurs « sont vraiment du sel dans la plaie ».

Elle a ajouté: «Comment ose-t-il être autorisé à faire cela? Je suis sûr qu’il y a des gens qui sont dignes et qui devraient être honorés, mais veulent-ils vraiment être honorés sur sa liste ? Il est taché de sang.

Michael Gove, le secrétaire au logement, s’est excusé dimanche pour la fête, la qualifiant d ‘ »indéfendable ». Il a déclaré à la BBC que les images étaient « terribles » et laisseraient les gens se sentir « extrêmement en colère ».

Cependant, lorsqu’on lui a demandé si M. Bailey et M. Mallet devraient voir leur pairie et leur OBE respectivement bloqués, il a répondu: « Non, je ne pense pas que. »

M. Gove a déclaré: «La décision de conférer des honneurs à des personnes a été prise par Boris Johnson en tant que Premier ministre sortant.

« Les Premiers ministres sortants ont ce droit. Qu’ils le fassent ou non est une question de débat public légitime, mais ils le font pour le moment.

Le député votera lundi s’il accepte les conclusions d’un rapport très critique selon lequel Boris Johnson a menti à plusieurs reprises au Parlement à propos du Partygate (fil de sonorisation)

Les images sont survenues au milieu d’une crise croissante pour le gouvernement de M. Sunak alors qu’il fait face à la dispute en cours sur les honneurs de M. Johnson – ainsi qu’à quatre élections partielles et que le Premier ministre devrait esquiver un vote à la Chambre des communes lundi sur l’opportunité d’approuver un très critique rapport à M. Johnson qui a révélé qu’il avait menti et induit délibérément le Parlement en erreur à propos du scandale du Partygate.

M. Gove a refusé de dire s’il pensait que le Premier ministre devrait soutenir le rapport, affirmant que la façon dont ils voteraient était l’affaire de «chaque député». Mais l’ancienne ministre conservatrice Justine Greening a exhorté les députés à « se rallier » au travail du comité et à reconnaître que les dirigeants politiques ne peuvent pas « être autorisés à s’en tirer » en trompant les Communes.

Le député conservateur Tobias Ellwood a appelé le Premier ministre à faire le point sur le tumulte autour du parti et à remanier son cabinet. « Cette mini-crise devrait être transformée en une opportunité majeure », a-t-il déclaré. L’indépendant.

M. Ellwood a déclaré: « Le Premier ministre devrait commencer par une refonte de son cabinet avec des annonces politiques audacieuses sur l’économie, le Brexit [and] Ukraine. »

Il a appelé M. Sunak à « moins craindre les réactions de la droite » et à résoudre les problèmes qui « garantiraient un soutien national plus large ». M. Ellwood a également exhorté le Premier ministre à éloigner les conservateurs « de l’approche populiste et clivante du passé récent ».

M. Sunak a également été appelé à supprimer la liste avec de tels honneurs « crachant au visage » de ceux comme la famille de Mme Carney qui ont souffert des blocages.

Rishi Sunak a du mal à secouer les scandales de son prédécesseur (fil de sonorisation)

Le député travailliste Sir Chris Bryant, président de la commission parlementaire sur les normes et les privilèges, a déclaré que la liste des distinctions honorifiques de M. Johnson était « discréditée » et devrait être supprimée.

Il a dit L’indépendant: « Poursuivre avec la pairie de M. Bailey, ce sera comme cracher au visage des millions de personnes qui ont respecté les règles à leurs dépens. C’est une liste discréditée d’un politicien en disgrâce et M. Sunak devrait l’annuler.

Pendant ce temps, le député conservateur Sir Robert Buckland a déclaré que les personnes impliquées dans la vidéo devraient envisager de décliner les honneurs en disant « merci, mais non merci ». « L’option de décliner l’honneur semble être une ligne de conduite sensée », a-t-il déclaré à Times Radio.

Et le député travailliste Karl Turner a déclaré que M. Johnson était un « menteur avéré » et a appelé le Premier ministre à « se développer une colonne vertébrale » et à bloquer sa liste d’honneurs. «Il y a des gens sur cette liste qui reçoivent des honneurs qui l’ont littéralement bu lorsque le pays a été verrouillé, incapable de rendre visite à des êtres chers alors qu’ils mouraient. Sunak approuve effectivement les honneurs de la liste des copains du menteur Johnson », a-t-il déclaré.

La vidéo elle-même, qui aurait été prise le 14 décembre 2020, montrait pour la première fois des employés plaisantant sur le fait de « contourner les règles » lors de leur fête de Noël. Au moins 24 invités auraient été au rassemblement.

L’année dernière, la police du Met a décidé de ne prendre aucune mesure concernant le rassemblement, affirmant qu’une photographie très publiée montrant M. Bailey et un certain nombre de fêtards n’était pas suffisante pour « réfuter la version des événements fournie par les participants ».

Monsieur Bailey démissionner de la présidence du comité de la police et du crime de l’Assemblée de Londres lorsque la photographie est apparue.

Un porte-parole du Parti conservateur a déclaré: «Le personnel senior du CCHQ a pris connaissance d’un rassemblement social non autorisé dans le sous-sol de la rue Matthew Parker organisé par la campagne Bailey dans la soirée du 14 décembre 2020. Des mesures disciplinaires formelles ont été prises contre les quatre membres du personnel du CCHQ qui ont été détachés à la campagne Bailey.