Les conservateurs sont des bâtards. Ce genre de verdict, souvent formulé dans un langage plus fruité, a longtemps été la sagesse acceptée parmi les sections de gauche; l’essor des réseaux sociaux et Jeremy Corbyn n’ont fait qu’exprimer cette tendance. De telles affirmations reflètent la conviction que les conservateurs sont égoïstes. Les critiques soulignent l’association de longue date entre le Parti conservateur et les riches, conduisant à des politiques favorables aux citoyens plus riches. Mis à part les affirmations selon lesquelles les conservateurs sont plus susceptibles d’introduire des réductions d’impôts et une déréglementation, beaucoup vont plus loin; sur les réseaux sociaux, il y a des allégations selon lesquelles les conservateurs souhaitent privatiser le NHS ou purger les pauvres avec Covid-19.