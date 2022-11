Les conservateurs sont des politiciens aux manières douces transformés en la Stasi qui gouvernent nos vies

PENDANT les longues et étranges années de la pandémie de Covid, un virus s’est glissé dans le sang de nos politiciens – et ils n’en sont toujours pas exempts.

Une croyance arrogante que nos meilleurs connaissent mieux.

Le parti conservateur est toujours le Pound-store Stasi qui gouverne nos vies Crédit : AFP

Une autoritaire institutionnalisée.

Une certitude managériale, étatique, que nos élus politiques ne sont pas simplement là pour diriger notre pays. Mais pour diriger nos vies.

La pandémie est terminée partout dans le monde à l’exception de la Chine de Xi Jinping, où des millions de personnes sont actuellement bloquées, trois ans après que Covid est sorti de Wuhan comme une soupe de chauve-souris de l’enfer.

Mais l’un des pires effets secondaires de Covid continue de se déchaîner dans notre propre pays.

La pandémie a transformé des politiciens modestes et aux manières douces en Stasi.

“Chacun va devoir assumer la responsabilité de l’énergie qu’il utilise et . . . doivent réfléchir à la manière dont ils vont réduire leur consommation d’énergie », a averti Jeremy Hunt aux députés.

D’où vient-il – ce ton officieux et autoritaire?

Cette autoritaire instinctive ?

Cela vient du pouvoir débridé et illimité dont jouissaient les politiciens pendant Covid.

Cela les a tous rendus ivres de leur propre importance.

Dans un pays qui n’est pas en guerre, aucun politicien n’a jamais eu autant de contrôle sur tous les aspects de notre vie qu’à l’époque de Covid.

Pour la première fois de notre histoire, on vous a donné des règles strictes sur où vous pouviez aller, qui vous pouviez voir et si le gouvernement pouvait daigner vous permettre d’embrasser un être cher sur son lit de mort.

Les fanatiques de Lockdown-Loopy à Westminster

Nous avons obéi à leurs règles draconiennes – souvent arbitraires et insensées – pour le plus grand bien.

Mais ce n’est que maintenant que nous voyons les terribles dommages qui ont été causés à notre mode de vie.

Et à l’état d’esprit de nos dirigeants.

Quand Jeremy Hunt renifle que notre peuple « doit changer de comportement » si nous voulons lutter contre la crise énergétique, vous sentez que les fanatiques du confinement à Westminster manquent plutôt Covid.

Mais nous n’avons pas besoin de Jeremy tut-tutting si nous choisissons d’augmenter le chauffage plutôt que de porter un pull en laine.

C’est peut-être le gouvernement qui doit changer LEUR comportement.

La méthode conservatrice consisterait peut-être à déterminer comment la population de l’un des pays les plus riches du monde peut prendre un bain chaud quand bon lui semble.

Construire quelques centrales nucléaires. Composez la merde verte. Ce genre de chose.

Matt Hancock, secrétaire de la santé pendant une grande partie de Covid, a constamment agité son doigt pendant la pandémie, savourant ouvertement une loi qui vous ferait dix ans de prison – plus longue que la peine moyenne pour viol – si vous mentiez pour éviter la quarantaine.

Hancock est parti depuis longtemps pour se régaler de testicules de koala, mais le seau d’aubaine Stasi reste.

Mais ce n’est pas le travail de Hunt de vous faire porter des sous-vêtements thermiques plutôt que d’augmenter le chauffage.

Il y aura un jour un bilan pour la pandémie.

Ceux qui s’en sortiront le mieux ne seront certainement pas ceux qui ont appelé sans cesse à des verrouillages plus longs et plus durs – les bottes autoritaires qui ont adoré décider comment vous avez été autorisé à pleurer votre mère mourante.

Il n’y a rien de conservateur dans ce harcèlement constant pour vous dire comment vivre votre vie.

Mais après Covid, nos politiciens sont convaincus que le grand État sait mieux.

Ils sont devenus désespérément accros à vous apprendre à vivre nos vies.

Et oublié que c’est encore un pays libre.

Le survivant Wilko a touché un accord

J’ai pris le thé de l’après-midi avec Wilko Johnson la veille de l’opération dont il s’attendait à le tuer. C’était en avril 2014.

L’ancienne légende de la guitare Dr Feelgood avait reçu un diagnostic de cancer du pancréas en phase terminale un an plus tôt.

L’ancienne légende de la guitare Dr Feelgood Wilko Johnson Crédit : Getty

L’homme du soleil Tony Parsons avec Wilko avant son opération contre le cancer

Il avait une tumeur maligne de 3 kg dans son estomac qui était plus grosse qu’un ballon de basket.

Et ça aurait dû le tuer bien avant que nous nous asseyions en sirotant du thé.

Mais cela n’a pas tué Wilko.

Et pas plus que la chirurgie majeure qu’il a dû retirer, dans la salle d’opération de l’hôpital Addenbrooke, à Cambridge.

Après avoir appris qu’il était sûr à 100 % de mourir en 2013, Wilko a survécu.

Il a battu tous les pronostics et est décédé cette semaine à l’âge de 75 ans.

Et même si la mort de Wilko est survenue plus d’une décennie plus tard que prévu, c’est toujours une cause de deuil national.

Parce que Wilko Johnson était là-haut avec Jimmy Page, Keith Richards, Pete Townshend – le meilleur des guitaristes britanniques.

Lorsque le chanteur du Dr Feelgood, Lee Brilleaux, a pris une pause dans le chant, Wilko se lançait dans l’une de ses courses folles sur scène, les yeux exorbités à la folie, pointant sa Fender Telecaster noire et rouge vers le public comme une mitrailleuse, coupant des riffs furieux qui secouaient les chevrons.

C’était peut-être le spectacle le plus excitant de tout le rock and roll.

En personne, Wilko était l’exact opposé de son personnage de scène fou.

Il était attentionné, poli, doux et légèrement humoristique.

Son diagnostic de cancer l’a profondément changé.

Toujours intellectuellement curieux, la certitude de la mort lui fait aimer la vie avec une intensité bouleversante et dévorante.

Wilko pouvait pleurer à la vue du soleil.

Pendant que nous buvions notre thé, des ventilateurs frappaient aux fenêtres de l’hôtel où nous étions assis.

Ironiquement, ils étaient tous ravis de voir l’homme qui jouait Ser Ilyn Payne, le bourreau muet de Game Of Thrones, embauché pour son regard psychotique sur scène.

Mais les mélomanes comme moi se souviendront du jeune flingueur avec la Telecaster.

Repose-toi bien, cher Wilko, mon ami et mon héros.

Tu étais l’un des plus grands de tous les temps.

En bas sur la couronne

MARCIA WARREN, 78 ans, joue la reine mère dans The Crown.

Et vous savez comment vous ne pouvez pas vraiment faire la différence entre Elizabeth Debicki et la vraie princesse Diana ?

Marcia Warren en tant que reine maman, photographiée avec Imelda Staunton en tant que reine et Jonathan Pryce en tant que prince Philip Crédit : NETFLIX

Avec Marcia et la reine maman, c’est exactement le contraire.

Il m’a fallu la majeure partie de la cinquième série de The Crown pour déterminer qui Marcia était censée être.

Je pensais qu’elle jouait un vieux biddy qui avait erré dans le palais de Buckingham depuis un arrêt de bus à proximité.

« À l’écran, j’ai l’air plus âgée que la reine mère », avoue Marcia.

Et aussi – rien de tel qu’elle.

Je sais que The Crown déforme la vraie vie, mais c’est ridicule.

INCROYABLEMENT, le Royaume-Uni envoie toujours 51,7 millions de livres sterling par an d’aide étrangère à la Chine.

Euh – la Chine ne devrait-elle pas nous payer des réparations pour Covid ?

Démos avec des balles

Les appels à offrir l’asile à l’équipe de football iranienne sont bien intentionnés mais naïfs.

Ils ont tous des êtres chers en Iran.

L’asile signifierait s’éloigner de tous ceux qu’ils aiment.

Ils ont chanté leur hymne national contre le Pays de Galles.

Ils sont restés silencieux lors du match précédent contre les États-Unis.

Et à chaque soupçon de défier les dirigeants brutaux de leur pays, ils risquent la mort, la torture et l’emprisonnement

Ces footballeurs iraniens sont à quoi ressemble le vrai courage.

NOS monarques seront rois pour le reste de nos vies. Le roi Charles III. Puis le roi William V. Puis le roi George VII.

Mais avez-vous vu Kate briller au premier banquet d’État du roi ?

Personne ne fait plus pour assurer la monarchie que cette princesse de Galles.

Hamza est l’homme crinière…

Le mannequin UKRAINIEN Alena Kravchenko et ses jumelles Valeria et Miroslava sont de véritables Raiponces, avec des cheveux qui tombent en cascade jusqu’à leurs pantoufles dorées.

Impressionant. Mais Hamza Yassin, le favori de Strictly, a les cheveux presque aussi longs.

Alena Kravchenko et ses jumelles Valeria et Miroslava sont de vraies Raiponce Crédit : mdwfeatures/Alena Kravchenko

Hamza Yassin et Jowita Przystal de Strictly Come Dancing Crédit : PA

Et Hamza peut faire de la salsa, du quickstep et du smooth américain sans mettre un cheveu de Raiponce à sa place.