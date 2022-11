Les conservateurs se préparent à un exode massif de députés à l’approche de la date limite de décembre

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le Parti conservateur se prépare à un exode massif de députés après que deux autres personnalités ont annoncé qu’elles ne se présenteraient pas aux prochaines élections générales.

Le député d’arrière-ban William Wragg et l’ancienne secrétaire au travail et aux pensions Chloe Smith sont devenus les derniers à annoncer qu’ils ne se représenteraient pas comme député aux prochaines élections.

Les députés ont reçu un délai du 5 décembre pour que les députés disent au siège des conservateurs (CCHQ) s’ils prévoient de se présenter aux élections de 2024, L’indépendant comprend.

Ce sont des prédictions que jusqu’à 80 députés conservateurs pourraient décider de partir, dont beaucoup sont confrontés à une bataille difficile pour conserver leur siège alors qu’un parti travailliste renaissant monte en tête dans les sondages.

Le gourou conservateur des sondages, Lord Hayward, a déclaré qu’il y avait “généralement 30 ou 40 départs à la retraite lors d’une élection, mais cela pourrait être légèrement plus élevé que la prochaine fois, influencé en partie par les changements de limites”.

Un député a déclaré Les temps ils s’attendaient à ce que jusqu’à 80 personnes puissent quitter le Parlement, affirmant que même certains de ceux qui sont confrontés à des batailles serrées mais gagnables dans leur circonscription pourraient démissionner s’il semblait que les travaillistes gagneraient la majorité.

Le secrétaire au travail et aux retraites, Mel Strike, a déclaré mercredi que le parti s’attendait désormais à ce que “beaucoup de décisions se cristallisent en très peu de temps”.

Interrogé sur la perspective d’un roulement important des candidats conservateurs, M. Stride a déclaré à Sky News: “Je pense que ce qui l’a déclenché dans l’immédiat, c’est que le parti doit prendre une décision dans les deux prochaines semaines.”

M. Wragg, président du comité restreint de l’administration publique, occupe le siège de Hazel Grove dans le Grand Manchester depuis 2015 après en avoir parlé depuis les Lib Dems. Il détient une majorité d’un peu plus de 4 000 voix.

Dans un tweet annonçant son intention de prendre du recul, il a déclaré: “En attendant, je continuerai à représenter les électeurs au mieux de mes capacités et je remercie tout le monde pour leur merveilleux soutien au fil des ans.”

M. Wragg était un critique féroce de Boris Johnson et qualifiait la position du Premier ministre de l’époque d ‘”intenable” en janvier. M. Wragg a également exigé publiquement que Liz Truss démissionne en octobre, après que son mini-budget ait déclenché des turbulences financières.

Mme Smith, qui a occupé le poste de cabinet pendant le bref mandat de Mme Truss au n ° 10, occupe la circonscription marginale de Norwich North depuis 2009, avec des majorités d’environ 4 000 personnes.

“J’ai été honorée d’être la députée de Norwich North”, a-t-elle tweeté mardi. “En 2024, après 15 ans de service, ce sera le bon moment de prendre du recul, pour moi et ma jeune famille.”

Les vétérans députés conservateurs Sir Charles Walker et Crispin Blunt ont précédemment annoncé qu’ils se retireraient avant les prochaines élections.

Pendant ce temps, Rishi Sunak fait face à la pression de certains députés conservateurs concernant les hausses d’impôts dans le budget d’automne et rapporte que son gouvernement envisage un alignement “à la suisse” avec l’UE.

Il y a des spéculations selon lesquelles le Premier ministre pourrait remanier son cabinet au début de l’année prochaine, certains députés suggérant que M. Sunak pourrait même licencier son chancelier Jeremy Hunt.

Cela survient alors que les sondages d’opinion ont montré que les conservateurs sont confrontés à une bataille difficile lors des prochaines élections générales, qui sont attendues en 2024 et doivent avoir lieu en janvier 2025 au plus tard.

Les travaillistes et les libéraux démocrates ont appelé à des élections générales immédiates après des mois de « chaos » sous le gouvernement conservateur.

Plus de 460 000 personnes ont signé une pétition mise en place par L’indépendant arguant qu’il est temps pour les électeurs de décider qui devrait gouverner le pays dans le cadre de notre campagne Election Now.

