Les conservateurs se préparent à trois défaites aux élections partielles alors que le président du parti informe le Cabinet d’une victoire improbable

Les conservateurs ont laissé échapper qu’ils étaient préparés à trois défaites aux élections partielles demain.

Le président Greg Hands a informé le Cabinet mardi qu’il était peu probable que le gouvernement occupe les sièges.

Greg Hands a informé le Cabinet qu’il était peu probable que le gouvernement occupe les sièges Crédit : MEGA

Et hier, Downing Street a accidentellement publié une photo de ses notes avec l’avertissement d’une « nuit difficile » griffonnée à l’encre rouge.

Les travaillistes espèrent arracher Uxbridge et South Ruislip à West London – l’ancien siège de Boris Johnson – et Selby et Ainsty à North Yorks.

Les Lib Dems lorgnent sur Somerton et Frome dans le Somerset.

Rishi Sunak a refusé de dire s’il remanierait son cabinet.

« Vous ne vous attendriez jamais à ce que je commente des choses comme ça », a-t-il déclaré aux journalistes.

« Ce que je suis déterminé à faire, c’est simplement respecter les priorités que j’ai définies pour le pays – réduire de moitié l’inflation, faire croître l’économie, réduire la dette, réduire les listes d’attente et arrêter les bateaux. »

Mais le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a déclaré lors d’un forum à Aspen, aux États-Unis, qu’il s’adressait directement au Premier ministre en disant qu’il voulait « rester sur place ».

L’attaché de presse du premier ministre a reconnu qu’il serait difficile pour les conservateurs de détenir les trois sièges demain.

Elle a déclaré: « Les élections partielles, pour les gouvernements en place, sont très difficiles, c’est leur nature.

« L’élection sur laquelle le Parti conservateur se concentre le plus est l’élection générale. »