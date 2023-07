Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les conservateurs se préparent à un triplé de défaites aux élections partielles qui ferait de Rishi Sunak le premier Premier ministre depuis Harold Wilson à subir trois défaites en une seule journée.

En conséquence, un haut responsable conservateur a déclaré qu’il serait « désastreux », les électeurs pourraient expulser le parti de toutes les circonscriptions à gagner.

Il y avait cependant des signes d’optimisme croissant au sein du parti jeudi qu’ils pourraient détenir l’un des trois sièges autrefois sûrs.

Les votes ont été convoqués après que Boris Johnson et son proche allié Nigel Adams aient radicalement quitté le Parlement, suscitant des accusations de « mutinerie » de la part d’un collègue député conservateur.

M. Sunak a averti ses députés qu’ils étaient confrontés à une « bataille difficile », avertissant que les partis au pouvoir remportent rarement les élections partielles.

Un ancien ministre a prédit que les résultats seraient « désastreux ».

Un pair conservateur a déclaré: « Je ne connais personne qui pense que ce sera autre chose que trois défaites ».

Un ancien ministre du cabinet a également décrit deux des trois sièges comme « bien éloignés », mais a déclaré qu’il pensait que le parti pourrait potentiellement en sauver un.

Alors que la gestion des attentes des partis commençait jeudi, des sources travaillistes ont souligné qu’il faudrait un grand mouvement vers eux – et pas seulement les électeurs conservateurs désabusés assis à la maison – pour prendre le siège de M. Adam à Selby.

M. Johnson a démissionné de manière sensationnelle en tant que député le mois dernier, accusant un comité parlementaire d’une chasse aux sorcières visant à le forcer à sortir du scandale du Partygate.

L’ancien Premier ministre Boris Johnson (fil de sonorisation)

En quelques jours, son proche allié, M. Adams, avait également démissionné. Le troisième concours a été organisé après que le député conservateur David Warburton a démissionné après avoir admis avoir consommé de la cocaïne au milieu d’allégations de harcèlement sexuel.

Les travaillistes espèrent prendre à la fois l’ancien siège de M. Johnson à Uxbridge et South Ruislip et Selby et Ainsty, précédemment détenus par M. Adams. Les libéraux démocrates, quant à eux, sont convaincus de la victoire à Somerton et Frome, l’ancien siège de M. Warburton.

Plus tôt cette semaine, M. Sunak a refusé de commenter les spéculations selon lesquelles il pourrait procéder à un remaniement de son cabinet vendredi, après la proclamation des résultats. Mais son porte-parole officiel a déclaré jeudi qu’il n’était « pas prévu » que M. Sunak change d’équipe de tête.

(EPA)

Les hauts conservateurs ont cherché à annuler les résultats en blâmant l’ancien Premier ministre et ce qu’ils ont appelé l’effet « long Boris ». Mais les députés conservateurs scruteront nerveusement les résultats pour savoir si leurs malheurs peuvent ou non être imputés à l’administration précédente.

Lors des dernières élections, M. Johnson a pris Uxbridge dans l’extérieur de Londres avec une majorité de 7 000 voix.

Les deux autres sièges ont des majorités beaucoup plus importantes – M. Adams a remporté Selby et Ainsty dans le North Yorkshire avec une majorité de 20 000, une marge similaire à la victoire de M. Warburton dans son siège du Somerset.

Le chef de la Lib Dem, Sir Ed Davey, a déclaré que les électeurs pouvaient utiliser les élections partielles pour envoyer un message à M. Sunak sur le NHS, la crise du coût de la vie et la protection des communautés rurales.

Le porte-parole de Sir Keir a minimisé les chances du Labour, affirmant que le parti n’avait pas remporté Uxbridge même lors de sa victoire écrasante en 1997 et que la prise de Selby nécessiterait le meilleur résultat du parti aux élections partielles depuis la Seconde Guerre mondiale.