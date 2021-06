Les conservateurs se moquent du groupe pro-censure Right Wing Watch interdit sur YouTube – RT USA News

Right Wing Watch, une organisation qui parcourt Internet pour signaler le « fanatisme » conservateur à Big Tech, a été définitivement bannie de YouTube. Le groupe a été furieux contre la décision, alors que les commentateurs de droite se sont réjouis.

Right Wing Watch se décrit comme un groupe qui « surveille et expose les activités des organisations politiques de la droite radicale ». Ce que cela signifie en pratique, c’est que RWW passe au peigne fin les médias sociaux pour controversé déclarations, avant d’appeler explicitement ou implicitement à bannir les comptes qui les sous-tendent.





Cependant, les tables ont apparemment été inversées lundi, lorsque RWW lui-même a été définitivement banni de YouTube, en raison de « violations graves ou répétées » des directives communautaires de la plateforme.

« Nos efforts pour exposer le point de vue fanatique et les théories du complot dangereuses propagées par les militants de droite ont maintenant conduit @YouTube à interdire notre chaîne et à supprimer des milliers de nos vidéos. » RWW a tweeté. « Nous avons tenté de faire appel de cette décision, et YouTube l’a rejetée. »

YouTube a sévèrement réprimé le contenu de droite ces dernières années, y compris « désinformation » entourant les élections de 2020 et « théories du complot » autour des vaccins contre le coronavirus. L’équipe RWW a souvent indiqué des exemples de ce qu’elle considérait « fanatique » contenu sur YouTube, mais avec le ban-hammer désormais brandi contre eux, les défenseurs de l’anti-censure n’ont pas pu s’empêcher de le frotter.

« Félicitations encore une fois à tous les libéraux et gauchistes – dirigés par leurs journalistes – qui ont appelé à la censure du discours politique par les monopoles de la Silicon Valley, convaincus qu’il ne servirait qu’à faire taire vos adversaires et ennemis, mais jamais vos alliés. journaliste Glenn Greenwald tweeté.

« Bien sur YouTube », experte conservatrice Lauren Chen tweeté. « Tu as ce que tu mérites. »

RWW écrêtait fréquemment du contenu de créateurs de droite pour ses vidéos. Il n’est pas improbable que ce soit la cause de l’interdiction – pas un réalignement politique au sein de YouTube lui-même – mais le géant de l’hébergement vidéo explique rarement les détails de ses décisions de censure.

