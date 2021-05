Les conservateurs se moquent alors qu’un petit groupe de manifestants chahute la foule MASSIVE lors du rassemblement des alliés de Trump en Floride – RT USA News

Alors que des foules de personnes âgées affluaient aux Villages en Floride pour un rassemblement «America First» des pompiers du GOP Matt Gaetz et Marjorie Taylor Greene, un petit groupe de démocrates a scandé «Biden a gagné! de l’autre côté de la route.

Cette scène étrange a été capturée par les caméras des médias vendredi, alors qu’une grande foule de personnes âgées de la communauté de retraités au nord-ouest d’Orlando faisait la queue pour un rassemblement dans le style de l’ancien président Donald Trump. Au lieu du 45e président, cependant, les stars de cette réunion étaient de jeunes membres républicains du Congrès – Gaetz, qui représente le nord de la Floride, et Greene du nord de la Géorgie.

Greene elle-même a posté une courte vidéo sur Twitter, montrant un Gaetz souriant serrant la main d’une foule enthousiaste avant d’entrer.

En plus de dénoncer Trump et les républicains, les démocrates en ligne et hors ligne ont également appelé les deux membres du Congrès «Traîtres» pour leur soutien au 45e président et leur audace pour remettre en question les résultats des élections de 2020 – qui ont officiellement permis à Joe Biden de remporter le plus de votes de l’histoire des États-Unis.

J’ai essayé honnêtement. J’ai essayé de me retirer de mes manifestations politiques après la victoire de Joe Biden. Puis il y a 2 semaines. Ce soir, Matt Gaetz et Marjorie Taylor Greene entrent dans les villages. Je serai la. Dieu maudit ces traîtres. pic.twitter.com/zvlsNo2oI8 – Ed McGinty (@WinterwayEd) 7 mai 2021

Certains habitants de The Villages ont écrit des lettres de colère au journal local, dénonçant Gaetz pour «Crimes sexuels» et Greene pour « Bat s ** t déclarations folles. »

Gates a été miné pendant des semaines par les allégations des médias d’entreprise sur des irrégularités supposées – mais jamais spécifiées «Un ancien mineur.» Il l’a dénoncée comme une campagne diffamatoire et une partie d’une tentative d’extorsion, insistant sur son innocence.

Greene, quant à elle, s’est vue privée de ses missions de comité par la Chambre à majorité démocrate pour ses publications sur les réseaux sociaux en tant que personne privée, avec une poignée de républicains de l’establishment qui se sont joints à lui.





Gaetz a en fait évoqué la persécution de Greene lors du rassemblement d’une heure vendredi, se moquant des républicains qui préfèreraient jeter le leur aux loups dans l’espoir que les démocrates les traiteraient gentiment par la suite.

« Nous t’aimons, » la foule a scandé à Greene à un moment donné. Ils ont également applaudi Gaetz lorsqu’il a cité un collègue représentant Burgess Owens (R-Utah) disant que si les passeports vaccinaux – que les démocrates soutiennent – ne sont pas racistes, alors il ne demande pas non plus de pièces d’identité aux électeurs.

Le thème de leur tournée est «L’Amérique d’abord», à la fois un slogan de Trump et une plate-forme de la faction républicaine soutenant l’ex-président populiste contre l’establishment (« marais ») à Washington.

Salutations des villages du centre de la Floride, où Matt Gaetz et Marjorie Taylor Greene se sont associés pour lancer leur tournée «America First» pic.twitter.com/yWFTpHswr9 – Vera Bergengruen (@VeraMBergen) 7 mai 2021

La taille de la foule – la Floride est depuis longtemps complètement rouverte des restrictions de Covid-19, et les seniors étaient les premiers en ligne pour les vaccins – n’était pas le seul signe de soutien aux républicains dans un comté Trump porté par une marge écrasante. Un républicain a répondu au journal local, disant que les démocrates pourraient être offensés, mais son côté « Croient toujours, comme le font la plupart des villageois, que la présomption d’innocence, la liberté d’expression et la liberté d’association existent toujours dans notre pays – et SONT protégées par la Constitution américaine. »

