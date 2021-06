Les conservateurs se moquent alors que Biden confond la Syrie avec la Libye avant les pourparlers avec Poutine – RT USA News

Les conservateurs sont pessimistes quant à la prochaine rencontre de Joe Biden avec Vladimir Poutine, après que le dirigeant américain ait trébuché dans un discours, pris la Syrie pour la Libye et prétendu à tort que la Russie était impliquée dans le conflit libyen.

« Nous pouvons travailler avec la Russie, par exemple en Libye. Il faudrait ouvrir le passage pour pouvoir passer, apporter une aide alimentaire et économique… Je veux dire une aide vitale à une population en grande difficulté. Biden a déclaré dimanche lors d’une conférence de presse à l’issue du sommet du G7 à Cornwall, en Angleterre.

Le passage sûr des réfugiés et l’aide alimentaire, comme Biden les a décrits, sont des problèmes liés à la guerre civile syrienne, et non au conflit libyen. Bien que l’administration Obama soit intervenue dans les deux conflits, en armant des milices rebelles et en menant une campagne aérienne en Syrie, et en renvoyant Mouammar Kadhafi en Libye dans le cadre d’une campagne de bombardement de l’OTAN en 2011, la Russie n’a participé qu’à une seule, soutenant le gouvernement de Bashar Assad et frappant les djihadistes de l’État islamique (EI, anciennement ISIS) en Syrie.

« Au fait, il y a des endroits où… » Biden s’est arrêté, avant d’accuser la Russie d’avoir mordu certains « de sérieux problèmes qu’ils vont avoir du mal à mâcher – par exemple, la reconstruction de la Syrie, de la Libye. » Biden a ensuite appelé la Russie à investir en Libye parce que « ils sont là, » avant de confondre les deux pays une troisième fois, affirmant à nouveau que la Russie était impliquée en Libye.

Le discours sinueux et truffé d’erreurs de Biden a été martelé par les conservateurs, qui ont constamment affirmé que l’acuité mentale du président était défaillante. « J’ai failli ne pas y arriver et c’est 94 secondes » expert Jack Posobiec tweeté. « Je ne sais pas quoi dire. »

Imaginez être un grand pays comme la Chine ou la Russie et essayer de « négocier » avec Biden. Ce serait aussi simple que de convaincre grand-père de la maison de retraite de vous échanger de l’argent contre du raisin. https://t.co/Zv98I2CyGF – MFoxhunter (@mfoxhunter) 13 juin 2021

Biden mélange plusieurs fois la Syrie et la Libye dans le discours du G7. Et le monde prétend que cet homme est mentalement stable. L’Amérique n’a jamais été aussi vulnérable. pic.twitter.com/WpVVWny13r – Femme🇺🇸 (@RealBasedMAGA) 13 juin 2021

Des rumeurs de déclin cognitif ont affligé Biden depuis le moment où il a annoncé sa candidature à la Maison Blanche en 2019. Depuis son entrée en fonction, plusieurs incidents du président ont oublié les noms de ses propres responsables et perdu le fil de ses pensées au milieu d’une phrase lors de conférences de presse n’ont fait qu’intensifier la spéculation.

Et les dérapages de Biden en Syrie n’étaient pas le seul indice ce week-end que quelque chose pourrait ne pas aller. Vendredi, il a été aperçu errant autour d’une terrasse de café, l’air perdu, avant que la première dame Jill Biden ne l’emmène par la main alors que les convives éclataient de rire. Il a ensuite été corrigé lors d’une réunion de dirigeants mondiaux, lorsqu’il a présenté le président sud-africain après que le Premier ministre britannique Boris Johnson l’avait déjà fait.





Le G7 était principalement une affaire amicale, et tous les dirigeants impliqués se parlaient avec enthousiasme – à l’exception d’une dispute signalée sur le commerce de saucisses entre le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président français Emmanuel Macron. Cependant, Biden devra avoir son sang-froid lorsqu’il s’assiéra à Genève mercredi avec le président russe Vladimir Poutine – un homme qu’il a appelé un « tueur » et a promis de faire « payer un prix » pour des allégations présumées mais non prouvées d’ingérence électorale.

En réponse, le président russe a souhaité à son homologue une bonne santé et a cité un dicton détournant les insultes des enfants russes dans le sens de « peu importe ce que tu dis [about others] est ce que vous êtes vous-même.

