Les conservateurs «se font peur» à propos de l’interdiction des armes à feu de type agression: le ministre de la Sécurité publique

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, accuse les conservateurs de « susciter la peur » que le gouvernement libéral interdise les armes d’épaule ordinaires et les carabines de chasse.

Le gouvernement veut seulement renforcer une interdiction réglementaire des armes à feu d’assaut telles que l’AR-15 en inscrivant une définition dans la législation, et il est prêt à travailler avec les députés pour bien faire les choses, a déclaré Mendicino dans une interview.

“Le gouvernement n’a aucune intention – aucune intention – de s’attaquer aux armes d’épaule et aux fusils de chasse”, a-t-il déclaré. “Et c’est tout simplement une campagne de peur des conservateurs.”

En mai 2020, le gouvernement libéral a annoncé l’interdiction par décret de plus de 1 500 modèles et variantes de ce qu’il considère comme des armes à feu de type assaut, comme l’AR-15 et le Ruger Mini-14.

Les libéraux ont récemment proposé d’inclure une définition permanente d’une arme à feu de type assaut prohibée dans la législation sur le contrôle des armes à feu étudiée par le comité de la sécurité publique de la Chambre des communes.

La description vise à garantir que les fabricants d’armes à feu ne peuvent pas modifier la conception des armes à feu prohibées dans le but de contourner l’interdiction et de les réintroduire sur le marché canadien.

Entre autres spécifications techniques, la définition proposée comprend une carabine ou un fusil de chasse semi-automatique à percussion centrale conçu pour accepter un chargeur amovible pouvant contenir plus de cinq cartouches.

Les conservateurs prétendent que l’amendement du gouvernement équivaut à la plus importante interdiction des fusils de chasse de l’histoire du Canada.

Au comité la semaine dernière, le député conservateur Glen Motz a déclaré que la définition interdirait effectivement des centaines de milliers d’armes à feu, y compris de nombreuses armes à feu sans restriction.

La porte-parole conservatrice en matière de sécurité publique, Raquel Dancho, a déclaré que le parti examinait de près la dernière liste d’armes à feu, déposée sous forme d’amendement, devant être couverte par l’interdiction.

Elle s’est spécifiquement opposée à l’inclusion du Simonov SKS.

« Le SKS est un fusil de chasse très populaire dans la communauté autochtone. Je suis donc très intéressé de voir ce qu’ils en pensent », a déclaré Dancho au comité jeudi dernier.

“Il est très insultant d’insinuer que les chasseurs de ce pays ont des armes de guerre alors qu’il s’agit d’outils parfaitement légitimes qu’ils utilisent depuis plus d’un siècle.”

Mendicino a déclaré que tous les nouveaux modèles qui relèvent de l’interdiction sont conformes aux critères établis il y a plus de deux ans lorsque l’interdiction réglementaire a été annoncée.

Mais il a également indiqué sa volonté de répondre à toute préoccupation concernant le libellé du projet de loi.

« J’ai dit que je suis toujours ouvert à travailler avec tous les députés – au sein du comité, à la Chambre – pour m’assurer que nous faisons bien les choses. Mais nous ne ferons aucun compromis sur l’interdiction des armes à feu de type AR-15, car elles n’ont pas leur place dans nos communautés.

L’examen article par article du projet de loi sur les armes à feu par le comité de la sécurité publique s’est rapidement enlisé dans le débat sur les dispositions relatives aux voies de fait. Les députés devraient reprendre l’examen du projet de loi cette semaine.

Il n’est pas surprenant que les conservateurs attisent les craintes des propriétaires d’armes à feu respectueux des lois “parce qu’ils n’ont jamais eu de plan”, a déclaré Mendicino.

“Et la seule chose qu’ils semblent proposer, c’est de légaliser à nouveau les armes à feu de type assaut, ce qui serait un pas en arrière et mettrait davantage en danger la vie des Canadiens.”

—Jim Bronskill, La Presse Canadienne

Lois fédérales sur les armes à feu