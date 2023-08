Les conservateurs se disputent l’appel à renoncer au traité sur les droits de l’homme alors que le nombre de petits bateaux dépasse les 100 000

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak fait face à une autre rupture préjudiciable au sein de son parti suite aux appels au Royaume-Uni pour qu’il renonce à un traité clé sur les droits de l’homme, le nombre de personnes traversant la Manche sur de petits bateaux depuis 2018 devant dépasser les 100 000.

Des personnalités du parti – y compris des ministres – veulent que les conservateurs fassent campagne pour quitter la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) lors des prochaines élections – si les vols vers le Rwanda restent bloqués.

Il y a une frustration croissante que le plan phare du gouvernement visant à empêcher des milliers de personnes d’arriver au Royaume-Uni sur des traversées dangereuses de petits bateaux ait été bloqué par des contestations judiciaires.

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a laissé entendre qu’il quitterait la CEDH mardi, affirmant que les ministres feraient « tout ce qui est nécessaire pour défendre nos frontières et mettre de l’ordre dans notre système d’asile ».

Mais l’ancien candidat à la direction des conservateurs, David Davis, a dénoncé le plan, suggérant que ceux qui le préconisaient comme solution ne comprenaient pas le problème.

Il a tweeté : « Les appels à quitter la CEDH émanent de ceux qui ne comprennent manifestement pas la base du problème » au-dessus d’un article de presse présentant une photo proéminente de la ministre de l’Intérieur Suella Braverman.

Mercredi, Lord Heseltine a déclaré à The Independent que le retrait de la convention « enverrait un signal épouvantable au monde sur la vision britannique du droit international ». L’ancien vice-Premier ministre a déclaré que cela faisait partie de la « catastrophe du Brexit », arguant que la droite du parti « sait que le Brexit a échoué et cherche constamment des moyens de renforcer les préjugés ».

Son homologue travailliste Lord Dubs, lui-même réfugié, a déclaré que quitter la CEDH serait un «désastre total».

Sir Bob Neill, qui préside le Commons Justice Committee, a déclaré: «Ce n’est pas la politique du gouvernement, cela ne l’a jamais été.

« Les ministres devraient s’en tenir à leur travail quotidien et ne pas spéculer sur la politique. »

Rishi Sunak a précédemment résisté aux appels à se retirer de la CEDH.

Lee Anderson, le vice-président controversé du parti au centre d’une tempête suite à ses commentaires selon lesquels les demandeurs d’asile qui ne voulaient pas vivre sur une péniche devraient «F*** de retour en France», a indiqué qu’il acceptait la position du gouvernement.

Mais il a dit qu’il soutenait personnellement le retrait et que des « mesures drastiques » pourraient être nécessaires.

Anderson a déclaré à GB News: «Vous n’avez qu’à rechercher mon nom sur Google et à mettre CEDH et vous verrez où j’en suis sur la question et j’en ai également parlé dans la chambre. J’ai toujours été partisan du départ, mais vous savez, nous sommes une équipe. Et si les choses ne fonctionnent pas, si les choses ne se déroulent pas comme prévu, alors nous devons prendre des mesures drastiques et je soutiendrais pleinement le gouvernement pour ce faire.

Il a également déclaré qu’il était « très en colère » contre le nombre de 100 000 et a répété qu’il ne s’agissait « pas de véritables demandeurs d’asile ».