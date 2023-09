Les conservateurs se dirigent vers une défaite électorale écrasante, selon le principal institut d’enquête britannique

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak fait face à un « réveil » potentiel lors de la conférence conservatrice à Manchester, son parti se dirigeant « sans hésitation » vers une défaite écrasante aux élections générales, a prévenu le principal institut de sondage britannique.

Écrire pour L’indépendantle professeur John Curtice a déclaré que la popularité initiale du Premier ministre avait « largement disparu » alors qu’il lutte pour gagner le soutien des électeurs conservateurs de 2019 en colère contre l’économie, le NHS et l’immigration.

Les conservateurs de haut rang ont évoqué un léger rétrécissement des sondages comme preuve que le retour au zéro net fonctionnait – mais le professeur Curtice a insisté sur le fait que la question avait au mieux un impact « marginal ». Il a déclaré que le seul espoir d’éviter un effondrement était de « casser le noyau dur » de l’économie, plutôt que de se concentrer sur les bords du coin.

« Le parti se retrouve en moyenne dix-huit points derrière le parti travailliste dans les sondages – à peine mieux qu’il y a 12 mois, après que Liz Truss a été remplacée comme Premier ministre par Rishi Sunak », a déclaré le professeur Curtice au début de la conférence cruciale.

L’expert en élections a ajouté : « Les conservateurs semblent s’engager résolument dans une voie qui les mènera à une lourde défaite lors d’élections qui auront lieu dans un peu plus d’un an. »

Cela se présente comme :

Le camp de Liz Truss a démenti les affirmations selon lesquelles elle pourrait se présenter à nouveau à la direction.

Theresa May a rejoint la rébellion à propos de HS2 – en disant à Sunak d’y mettre fin.

« Sunak a fait face à des appels visant à limoger la secrétaire d’État à l’Intérieur « toxifiante », Suella Braverman.

Les conservateurs modérés ont exhorté le Premier ministre à ignorer la « folie populiste ».

Les conservateurs du Mur rouge ont exigé un nouveau « ministre du Nord ».

Le professeur Curtice a déclaré que la tentative « de plaire à ses principaux électeurs en ralentissant la mise en œuvre de certaines mesures de zéro émission nette n’a eu – tout au plus – qu’un impact marginal sur la position du parti dans les sondages ».

Alors que de nombreux députés conservateurs annulent en privé les élections de 2024 – et que M. Sunak fait face à des querelles de colère sur les réductions d’impôts, le zéro net et les petits bateaux – le gourou des sondages a déclaré qu’il y avait un « risque que l’événement prenne l’air d’un sillage ».

Les députés conservateurs d’arrière-ban ont dit L’indépendant que l’éventail de leurs espoirs électoraux s’étend – comme l’un d’entre eux l’a dit – « de « comment pouvons-nous perdre du mieux que nous pouvons » à « comment pouvons-nous remporter la victoire » ».

Rishi Sunak face au pessimisme lors de la conférence conservatrice de cette semaine à Manchester (Archives PA)

Malgré le pessimisme, certains conservateurs voient une possible lumière au bout du tunnel. « La semaine dernière, il a réussi à réduire l’écart avec le parti travailliste en montrant qu’il était aux commandes. Si l’on nous accuse de rouler en roue libre, les gens remarquent qu’il veut changer les choses », a déclaré un député conservateur.

Lord Hayward, un collègue conservateur influent, a déclaré que l’ambiance était « légèrement meilleure » qu’elle l’était depuis plusieurs mois. « Il y a à nouveau de l’espoir. Le passage à la carboneutralité semble avoir fait une différence, trois sondages récents montrant une amélioration. Les députés conservateurs m’ont dit que cela avait touché une corde sensible chez eux.

Mais de nombreux députés de M. Sunak voient les jours à venir comme une épreuve à surmonter plutôt que d’en profiter. Un ancien ministre, partisan de Sunak, a déclaré que la tâche de son chef était de « ne pas tout foutre en l’air ». Il a ajouté : « Il va falloir que ce soit un très bon discours ».

Les modérés ont exhorté le Premier ministre à ignorer la « folie populiste » dans les jours à venir, alors que Liz Truss rassemble ses alliés restants pour faire pression en faveur de réductions d’impôts et que d’autres à droite – notamment les nouveaux conservateurs de Danny Kruger et le Commons Sense Group de John Hayes – appellent au retrait. de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

L’ancienne PM Liz Truss devrait faire sensation avec un discours lundi (Fil PA)

Mme Truss pourrait même envisager de se présenter à nouveau à la direction des conservateurs au cas où M. Sunak serait expulsé des élections générales, selon Bloomberg – citant trois personnes proches d’elle. Mais un porte-parole a nié cette affirmation – et a souligné les propres commentaires de Mme Truss la semaine dernière, disant qu’elle n’envisageait « certainement pas » une nouvelle tentative pour atteindre la 10e place.

M. Sunak fait également face à des pressions du cabinet pour se débarrasser de sa ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, après son discours controversé sur la migration aux États-Unis. « Elle doit être déplacée le plus tôt possible pour l’empêcher de toxifier davantage la marque Tory », a déclaré l’un d’eux. Les temps. Un autre a déclaré : « Elle lui cause des maux de tête dont il n’a pas besoin. »

Le grand conservateur Dominic Grieve a exhorté M. Sunak à ignorer Mme Braverman et ceux qui « jouent dans la tribune populiste » sur l’immigration. « C’est à lui de décider s’il aura le courage d’affronter une frange vraiment dangereuse du parti. »

L’ancien procureur général a déclaré L’indépendant que les appels des conservateurs de droite à se retirer de la CEDH sont « si imprudents qu’ils comportent un élément de folie » et un « fantasme sérieusement préjudiciable ».

Sunak fait face à des appels pour se débarrasser de la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman (Fil PA)

M. Sunak doit également faire face à une rébellion croissante sur le HS2, l’ancienne Première ministre conservatrice Theresa May ayant déclaré samedi qu’elle « se disputait » avec le gouvernement Sunak pour le construire intégralement. « Nous avons besoin de plus de capacité ferroviaire pour desservir le nord-ouest. »

Et un manifeste publié par le Northern Research Group appelait à un ministre chargé du Nord, à davantage de responsabilités fiscales, à 500 000 logements supplémentaires dans la région et à la priorité à une ligne ferroviaire est-ouest.

Le professeur Curtice a déclaré que les sondages montraient que M. Sunak devrait se concentrer sur l’amélioration de l’économie et du NHS plutôt que de se livrer à des batailles de « guerre culturelle » sur le changement climatique et le passage des migrants dans la Manche.

« Le message est clair. Si les conservateurs veulent regagner le soutien perdu, ils doivent résoudre le problème difficile de résoudre la crise budgétaire et économique britannique – une économie faible, une spirale inflationniste et des services publics qui fonctionnent mal », a-t-il déclaré.

« Cela signifie réduire les délais du NHS ainsi que réduire de moitié l’inflation. Il est peu probable que tenter d’attirer l’attention des électeurs sur d’autres sujets, comme sur des questions dites « marginales » comme l’immigration et le zéro émission nette, soit suffisant.»

Le professeur Curtice a déclaré qu’il y avait des « preuves claires » dans les sondages que la « défection » parmi les électeurs conservateurs de 2019 est liée à la colère face à la performance du gouvernement sur les grandes questions.

Une enquête Deltapoll a montré que les conservateurs ont réduit l’avance du Labour de huit points à 16, tandis qu’un sondage Techne UK a révélé que l’avance du Labour a été réduite d’un point à 18. Cependant, la dernière enquête YouGov a vu l’avance de Sir Keir Starmer profiter d’un swing de cinq points, augmentant ainsi son avance. mène à 21 points.

L’ex-Premier ministre Theresa May a rejoint les grands conservateurs dans la rébellion contre HS2 (Archives PA)

Lord Cooper de Windrush, ancien directeur de la stratégie n°10 de David Cameron, a déclaré L’indépendant qu’il était « à court d’idées » et qu’il voterait pour n’importe quel candidat le mieux placé pour vaincre les conservateurs aux élections générales.

Ce pair – autrefois surnommé « l’enquêteur préféré » de l’ex-Premier ministre – a déclaré que le parti conservateur n’était plus qu’un ensemble de « factions amèrement divisées, vendues ensemble parce qu’il y a des élections à venir ».

Lord Cooper a déclaré que le parti était « à court d’idées, à court d’énergie ». Il a ajouté : « Il n’y a pas de clarté en matière de leadership. Ce n’est pas vraiment un parti… C’est un ensemble de factions assez amèrement divisées, vendues ensemble parce qu’il y a des élections à venir.»

L’ex-conservateur, expulsé pour son opposition au Brexit, a également déclaré que la perspective de réduire les HS2 était « une décision catastrophiquement stupide », ajoutant : « Je pense que tout ce qu’ils font est défini par la politique électorale et tente de créer des divisions. des lignes, des coins et des pièges pour les travaillistes plutôt que par ce qui est dans l’intérêt du pays.»

L’ancien responsable n°10, qui a fréquenté l’école avec Sir Keir Starmer, a déclaré qu’il ne conseillait pas le leader travailliste. En tant que membre des Lords, il n’a pas le droit de voter, mais il a déclaré que s’il en avait : « Je voterais pour le candidat où je vis qui a le plus de chances de vaincre les conservateurs. »

Tom Lubbock, directeur de la société de sondage JL Partners, a déclaré L’indépendant que M. Sunak devait se concentrer sur « la construction de Brand Rishi en tant que personne qui prend de grandes décisions à long terme pour le bien de l’économie ».