Les conservateurs se concentreront sur l’abordabilité en 2023: Scheer

Le chef de l’opposition à la Chambre, Andrew Scheer, a déclaré que les députés conservateurs continueront de se concentrer sur la lutte contre la crise du coût de la vie et sur l’annulation de la taxe sur le carbone des libéraux au cours de la nouvelle année.

Rendre la vie plus abordable pour les Canadiens, a-t-il dit, est la priorité numéro un en 2023.

« C’est l’incendie à cinq alarmes que vivent les Canadiens », a-t-il déclaré à Glen McGregor lors de la période des questions de CTV lors d’une entrevue de fin d’année diffusée dimanche.

Scheer a déclaré que le coût de la vie est la principale préoccupation de ses électeurs, un problème qu’il attribue aux dépenses des libéraux qui font grimper l’inflation.

« Nous allons rester concentrés sur la lutte contre cette inflation », a-t-il déclaré, ajoutant que la suppression de la taxe sur le carbone rendrait également certaines dépenses, comme le chauffage domestique, plus abordables pour les Canadiens.

Scheer a déclaré que la lutte contre le prix du carbone des libéraux restera également une priorité absolue l’année prochaine, alors que les députés conservateurs réitèrent leurs appels au premier ministre Justin Trudeau pour qu’il annule son projet de “tripler, tripler, tripler” la taxe.

En réponse à des questions sur un plan climatique conservateur visant à remplacer le système de tarification du carbone, Scheer a déclaré que, bien que Trudeau ait été premier ministre pendant sept ans, il ne pense pas que les libéraux aient présenté un plan climatique crédible.

“Il n’a toujours pas de plan climatique, il a un plan fiscal qui n’a pas réussi à réduire les émissions”, a déclaré Scheer, répétant une critique du Parti conservateur sur la taxe sur le carbone. “Cela a réussi à faire grimper le coût de tout, mais cela ne l’a pas aidé à atteindre un seul objectif qu’il s’était fixé.”

“Notre objectif sera de réduire les émissions par le biais d’incitations, d’investissements dans la technologie et de moyens innovants pour réduire notre empreinte carbone en tant que pays, mais pas en augmentant le coût des produits de première nécessité”, a-t-il également déclaré.

Scheer a également évoqué d’autres grandes histoires de l’année, notamment la manifestation des camionneurs qui a paralysé le centre-ville d’Ottawa en janvier et février. Scheer faisait partie de plusieurs députés conservateurs qui ont manifesté leur soutien aux manifestants à l’époque, et il a déclaré qu’il maintenait cette décision maintenant, malgré les sondages de Nanos Research montrant que la plupart des Canadiens auraient une opinion négative d’un politicien qui a soutenu les manifestations.

«Défendre la liberté et la liberté individuelles des gens est toujours la bonne chose à faire», a déclaré Scheer, ajoutant qu’il considère la décision de Trudeau et de certains gouvernements provinciaux de renouveler les mesures contre la pandémie comme le catalyseur des manifestations des camionneurs.

“Peu importe pour moi ce que disent les sondages sur la lutte pour la liberté individuelle et le droit des personnes à prendre leurs propres décisions en matière de santé, le droit de s’exprimer et le droit de manifester pacifiquement”, a également déclaré Scheer. « Je ne regarde pas les sondages quand il s’agit de soutenir les personnes qui se battent pour ces libertés. Je le fais parce que c’est la bonne chose à faire.

Alors que les conservateurs ont commencé 2022 sous la direction d’Erin O’Toole, une autre élection générale perdue à la fin de 2021 et des désaccords au sein du parti ont conduit le troisième chef en cinq ans à être évincé par le caucus et à démissionner en février.

Le député de longue date Pierre Poilievre a pris la première place lors d’une victoire majoritaire au premier tour de scrutin en septembre après une course à la direction de six mois marquée par le vitriol et les attaques personnelles.

Pendant la course, les candidats ont vendu des adhésions record et le Parti conservateur est devenu le plus grand parti de l’histoire du Canada.

Scheer a félicité Poilievre pour avoir uni le parti après sa victoire et aidé des milliers de Canadiens à s’engager dans la politique et le Parti conservateur.

“Si vous regardez l’incroyable campagne de leadership de Pierre, il a brisé le moule de tant de leadership et de politique”, a-t-il déclaré. “[There was] un nouvel engagement massif dans les rassemblements de notre parti qui ont réuni des milliers et des milliers de personnes, dont beaucoup n’avaient jamais assisté à un événement politique de leur vie.

Il est peu probable, cependant, que Poilievre s’affronte trop tôt lors d’élections générales contre Trudeau. L’accord d’approvisionnement et de confiance entre les libéraux et les néo-démocrates, conclu en mars, vise à soutenir le gouvernement Trudeau jusqu’en 2025 en échange de progrès sur certaines priorités politiques. Mais des fissures dans l’accord pourraient commencer à apparaître, le chef du NPD Jagmeet Singh menaçant cette semaine de retirer son soutien si la crise des soins de santé ne s’améliore pas rapidement.

Scheer a déclaré qu’il ne se lancerait pas dans des spéculations sur la durée de l’accord ou sur sa fin et qu’il y aurait des élections dans les deux prochaines années.

“J’essaie de ne pas passer trop de temps à analyser les étoiles, pour ainsi dire, et à prédire quand cela se produira”, a-t-il déclaré. «Mais je sais que si notre parti reste concentré sur les vrais problèmes qui affectent les Canadiens, les taux hypothécaires qui augmentent, l’utilisation des banques alimentaires qui augmente, les étudiants qui doivent choisir entre manger et payer leurs frais de scolarité, ce sont le genre de choses J’entends quand je reviens dans ma circonscription et que je rends visite à mes électeurs.