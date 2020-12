Les conservateurs ont salué aujourd’hui un demi-tour sur un « algorithme mutant » qui aurait pu déclencher une planification gratuite pour tous dans les comtés – alors que Robert Jenrick a insisté sur le fait que le changement ne détruirait pas l’objectif du gouvernement en matière de construction de maisons.

Le secrétaire au logement a confirmé que la méthodologie utilisée par les conseils pour élaborer des plans locaux est en cours de «mise à jour» suite à une réaction violente.

Il a déclaré que le nouveau mécanisme refléterait la nécessité d’orienter davantage de développement vers les sites contaminés du Nord et des Midlands.

Mais il a souligné que «l’engagement très clair» de construire 300 000 nouvelles maisons par an ne sera pas changé.

Les conservateurs ont salué le volte face à l’algorithme « notoire », qui a été conçu pour déterminer combien de maisons étaient nécessaires dans différentes régions du pays, mais a été critiqué par Theresa May et Jeremy Hunt, entre autres.

L’ancien ministre du Cabinet et député d’Ashford, Damian Green, a déclaré: « Ravi que le gouvernement ait écouté et modifié l’algorithme de logement notoire. »

Le secrétaire au Logement, Robert Jenrick, a confirmé que la méthodologie utilisée par les conseils pour élaborer des plans locaux était en cours de « mise à jour » à la suite d’une réaction violente

Les députés conservateurs avaient condamné les propositions précédentes parce qu’elles ciblaient les districts ruraux plutôt que les zones urbaines où de nouvelles maisons sont désespérément nécessaires.

Dans le cadre des propositions mises à jour, les villes seront encouragées à planifier davantage de maisons familiales et à tirer le meilleur parti des bâtiments vacants et des terrains sous-utilisés pour protéger les espaces verts.

Les plans encourageront la construction de plus de maisons dans les 20 plus grandes villes et centres urbains d’Angleterre, stimulant les économies locales en soutenant les emplois dans le secteur du bâtiment et en revitalisant les rues principales avec la fréquentation des nouveaux résidents.

Le secrétaire au logement a également l’intention de réviser la règle dite des 80/20, qui détermine le montant du financement disponible pour les zones locales pour aider à construire des maisons.

Cela établira un principe garantissant que le financement ne sera pas concentré à Londres et dans le sud-est.

M. Jenrick a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: « Nous nous sommes engagés très clairement à construire un million de maisons au cours de ce Parlement et à construire jusqu’à 300000 logements dans ce pays (par an).

«Les gens voulaient naturellement que plus de maisons soient construites dans les zones urbaines sur des friches industrielles d’abord pour protéger la campagne, car c’est là que se trouvent les infrastructures de transport – les emplois et les opportunités – et c’est la manière la plus écologiquement durable de construire.

«Deuxièmement, ils voulaient essayer d’utiliser le logement dans la mesure du possible pour pousser les investissements du secteur privé dans les villes des Midlands et du Nord dans le cadre de notre engagement à progresser.

«C’est ce que nous avons fait dans cette mise à jour de la méthodologie. Nous allons leur fournir plus de ressources pour la régénération et la remise en état des friches industrielles. »

Le député conservateur Bob Seely a déclaré: « C’est une très bonne nouvelle que davantage de maisons sont prévues dans les villes du nord, dont beaucoup ont subi une baisse de population au cours des 50 dernières années – en particulier parce que des endroits tels que ma circonscription de l’île de Wight ont considérablement augmenté notre population. et, franchement, à un rythme insoutenable ».

L’algorithme controversé a été contenu dans un livre blanc sur le logement publié plus tôt cette année.

Il a tenu compte de facteurs tels que la croissance projetée de la population locale et l’accessibilité des logements pour produire des objectifs locaux en matière de logement.

Les districts pourraient alors décider de l’emplacement des nouvelles maisons.

M. Jenrick a déclaré: «Ce gouvernement veut construire plus de logements dans un souci de justice sociale, pour l’équité intergénérationnelle et pour créer des emplois pour les travailleurs.

«Nous réformons notre système de planification pour nous assurer qu’il est plus simple et plus sûr sans compromettre les normes de conception, de qualité et de protection de l’environnement.

«La pandémie de Covid-19 a accéléré et amplifié des schémas qui existaient déjà, créant une opportunité générationnelle pour la réutilisation des bureaux et des commerces en tant que logements et pour la rénovation urbaine.

« Nous voulons que ce soit une opportunité pour une nouvelle trajectoire pour nos grandes villes – une qui contribue à forger un nouveau pays au-delà de Covid – qui est plus beau, plus sain, plus prospère, plus voisin et où plus de personnes ont la sécurité et la dignité de une maison à eux.