Alors que les Britanniques subissent leur troisième verrouillage et que l’économie est confrontée à une grave récession, le gouvernement a jusqu’à présent résisté à une pression intense pour prolonger l’augmentation et une décision finale n’est pas attendue avant le budget.

«Le crédit universel – l’élévation – en fait partie. D’autres moyens sont d’obtenir de la nourriture, par exemple, des bons et de l’argent supplémentaire pour aimer les repas scolaires gratuits et les familles en difficulté.

«Le Trésor doit prendre du recul et ne pas ressentir cette responsabilité constante de fermer les livres tout le temps et de se battre et de se battre et de se battre», a-t-elle déclaré.

«C’est pourquoi nous avons ciblé notre soutien sur ceux qui en ont le plus besoin en augmentant le salaire vital, en dépensant des centaines de milliards pour préserver les emplois, en augmentant l’aide sociale de plusieurs milliards et en introduisant le programme de subventions d’hiver Covid de 170 millions de livres sterling pour aider les enfants et les familles à rester au chaud et bien nourri pendant les mois les plus froids.