Jacob Rees-Mogg a suggéré que les conservateurs risquaient de perdre les prochaines élections générales si la chancelière faisait fi d’un engagement manifeste et augmentait les impôts pour faire face à la crise économique causée par la pandémie de coronavirus.

Le chef de la Chambre des communes a déclaré que ce n’était pas le moment de «gifler l’économie avec des impôts plus élevés», mettant en garde contre les répercussions politiques du non-respect des promesses faites à l’électorat.

Ses remarques font suite à l’échec de Rishi Sunak à s’engager à maintenir l’engagement affiché en bonne place sur la deuxième page du manifeste 2019 des conservateurs de ne pas augmenter le taux de l’impôt sur le revenu, de la TVA ou de l’assurance nationale.

Dans les commentaires signalés pour la première fois par Les temps, le ministre a poursuivi: «George Bush père l’a répété, encore et encore. Et puis en ce qui concerne la guerre du Golfe et le ralentissement économique, il a rompu sa promesse et a perdu les élections qui ont suivi.

«Et donc aucun parti ou gouvernement sensé ne viole jamais les engagements du manifeste bon gré mal gré: il a besoin de circonstances extraordinaires et il a également besoin du consentement du public, comme avec tous les gouvernements en réalité pour comprendre que c’est une chose raisonnable à faire. Et je pense que le consentement du public est là [on foreign aid]. «

Mais, pressé sur l’engagement manifeste de ne pas augmenter l’impôt sur le revenu et si la chancelière pourrait le contourner en augmentant les seuils, plutôt que les taux, M. Rees-Mogg a déclaré: «C’est une erreur de penser que vous pouvez suivre la lettre d’un promesse du manifeste et non son esprit parce que la plupart des gens ne lisent pas chaque page d’un manifeste. »

«L’erreur que nous avons commise en 1992 lorsque nous avons fait le tour en disant que nous n’avions ni besoin ni de plans pour augmenter les impôts et immédiatement après les élections, nous avons découvert un besoin et élaboré un plan.

«L’électorat n’a pas été impressionné par cela et même si je pense que l’ERM [Exchange Rate Mechanism] Le problème était la principale raison de notre échec en 1997: aucun besoin ni aucun plan devenait un besoin et un plan faisait partie de la perte de confiance envers les conservateurs pendant la période 92-97.

Interrogé sur la question de savoir s’il pensait qu’il y aurait des augmentations d’impôts dévoilées par M. Sunak lors du prochain budget, le chef des Communes a ajouté: «Ce n’est pas à moi d’essayer d’influencer ce que la chancelière va faire, c’est une question pour lui donc c’est mieux. si je parle de ces choses en termes économiques généraux plutôt qu’en termes spécifiques.

«Mais je pense que la plupart des gens conviendraient qu’au moment où une économie sort d’un marasme extraordinairement profond, ce n’est pas le moment où vous voulez gifler l’économie avec des impôts plus élevés. Je ne pense pas que ce soit une chose particulièrement controversée à dire.