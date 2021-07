Les conservateurs risquent de perdre des sièges sur le «mur bleu», selon un sondage

Boris Johnson risque de perdre plusieurs sièges au cœur du « mur bleu » conservateur, suggère un nouveau sondage.

YouGov a mené des recherches dans 53 circonscriptions du sud et de l’est de l’Angleterre actuellement détenues par le parti, qui ont voté Remain lors du référendum européen de 2016 et ont une concentration de titulaires de diplômes universitaires supérieure à la moyenne.

Il a déclaré que l’intention de vote dans le «mur bleu» s’élevait à 44% pour les conservateurs, 24% pour les travaillistes, 18% pour les libéraux-démocrates, 9% pour les verts et le reste pour les autres partis.

Le directeur de recherche de YouGov, Patrick English, a écrit : « Les conservateurs pourraient perdre jusqu’à 16 sièges dans leur cœur de « mur bleu » si une élection avait lieu demain. »

Concernant les résultats des intentions de vote, il a noté : « Cela représente un changement de moins huit pour les conservateurs par rapport à leurs performances en 2019 dans ces circonscriptions, plus quatre pour les travaillistes, une baisse surprenante de six points pour les libéraux-démocrates et une importante baisse de sept points. gain pour les Verts.

« Les conservateurs tombent presque deux fois plus vite dans le mur bleu qu’à l’échelle nationale, le dernier sondage YouGov leur montrant cinq points de moins que leurs résultats aux élections générales de 2019. »

Les inquiétudes concernant la gestion du Brexit par le gouvernement et la nécessité pour les gens d’avoir leur mot à dire sur les développements immobiliers locaux figuraient parmi les questions à figurer dans les réponses des personnes interrogées.

M. English a également déclaré que les recherches suggéraient que la défaite des conservateurs aux élections partielles à Chesham et Amersham n’était « pas un incident isolé ».

Les conservateurs détenaient le siège du Buckinghamshire avec une majorité de plus de 16 000 en 2019, mais les Lib Dems l’ont remporté par 8 028 voix le mois dernier.

M. English a ajouté: «Si les fluctuations étaient uniformes dans toutes les circonscriptions, les travaillistes devraient gagner un total de neuf sièges sur le mur bleu et les libéraux-démocrates trois.

« Bien que ce ne soit pas assez pour compenser les pertes du parti dans le soi-disant mur rouge en 2019, les travaillistes percer des trous dans les fondations conservatrices traditionnelles sonneront l’alarme dans les associations conservatrices et les députés du sud. »

YouGov a interrogé 1 141 adultes entre le 20 et le 28 juillet.