Les conservateurs reprochent à Cori Bush d’avoir embauché des services de sécurité privés tout en préconisant le financement de la police ; ses partisans ne voient pas de problème — RT USA News

Cori Bush, membre de l’« escouade », a dépensé près de 70 000 $ de l’argent des contribuables pour la sécurité privée, selon les documents de campagne. Les critiques pensent qu’il s’agit d’hypocrisie, puisque Bush est un ardent défenseur du mouvement « defund the police ».

Les dépenses de sécurité du démocrate du Missouri ont été soulignées par plusieurs organes de presse de droite cette semaine, après la publication mardi des résultats de la campagne du deuxième trimestre par la Commission électorale fédérale. Plus d’un tiers des 197 000 $ de dépenses de la campagne Bush – ou 69 120 $ – sont allés à la sécurité privée, ont révélé les documents.

La société de sécurité de New York RS&T Security Consulting était le principal bénéficiaire de l’argent, bien que certains des paiements aient été effectués à d’autres fournisseurs à Washington, DC, Maryland, Californie et Missouri.

Une protection armée pour moi mais pas pour ton département : Cori Bush, membre de « l’escouade », défenseure du « financement de la police », a récemment dépensé 70 000 $ en sécurité privée | Fox News https://t.co/qlcxvHh5GO – Dinesh D’Souza (@DineshDSouza) 16 juillet 2021

Des médias conservateurs comme Fox News et le Daily Caller ont rapporté les dépenses de sécurité vendredi, ce qui implique qu’ils ont souligné l’hypocrisie du politicien démocrate, les commentateurs sur Twitter se joignant au dunk. Bush est un fervent partisan du « financement de la police », l’une des nombreuses propositions politiques polarisantes actuellement débattues aux États-Unis. Fox a appelé la sécurité privée « un luxe que la plupart des Américains ne peuvent pas se permettre » ce qui implique que Bush obtenait gratuitement la sécurité qu’elle cherche à refuser aux citoyens ordinaires.

Le Daily Caller a évoqué ses précédents reportages sur les dépenses de sécurité de Bush et de certains autres membres de « l’escouade » – un groupe de législateurs démocrates très visibles poussant un programme progressiste, qui comprend également Alexandria Ocasio-Cortez et Jamaal Bowman de New York, Ilhan Omar du Minnesota, Ayanna Pressley du Massachusetts et Rashida Tlaib du Michigan.

La représentante Cori Bush, qui veut rembourser la police, a récemment dépensé un peu moins de 70 000 $ en sécurité privéeEn savoir plus ici : https://t.co/pxKtXiZz1r – Henry Rodgers (@henryrodgersdc) 16 juillet 2021

L’accusation d’hypocrisie, cependant, a été perçue de l’autre côté de l’allée politique comme une attaque de mauvaise foi. Les partisans du « financement de la police » le comprennent principalement comme un soulagement des services de police de fonctions pour lesquelles ils sont mal formés et mal équipés, comme répondre aux dépressions mentales. Bush a parrainé le mois dernier un projet de loi qui créerait une nouvelle division au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui déploiera des professionnels de la santé non armés pour faire face à de telles crises au lieu de policiers armés. Sans surprise, ses partisans n’ont vu aucune contradiction entre son plaidoyer et l’embauche d’une sécurité privée.

Voici ma question : la définition de l’article de « financer la police » est-elle la même que celle de Cori Bush ? Les morceaux à succès donnent l’impression que le financement signifie abolir Cela signifie en fait réaffecter CERTAINS fonds à de meilleurs services communautaires – Chris Boutté (@TheRewiredSoul) 16 juillet 2021

En mai, les membres de l’escouade ont voté «non» ou «présent» sur un projet de loi de la Chambre qui accordait un financement de 1,9 milliard de dollars pour renforcer la sécurité au Capitole des États-Unis. Les opposants démocrates ont déclaré que le financement et les pouvoirs supplémentaires accordés au gouvernement en vertu du projet de loi « saper davantage » démocratie dans le pays plutôt que de le protéger.

La sécurité personnelle de Bush et de ses collaborateurs est devenue une information nationale en janvier, lorsqu’elle a annoncé qu’elle déménageait son bureau du Congrès après une rencontre hostile avec la législatrice républicaine rivale Marjorie Taylor Greene de Géorgie. Les deux représentants, qui reçoivent tous deux beaucoup de haine de la part du camp politique opposé, en désaccord sur qui a harcelé qui lors de leur confrontation de couloir.





Aussi sur rt.com

La Maison Blanche renverse les rôles sur le slogan « defund the police », suggérant que c’était l’idée des républicains depuis le début







Si les dépenses de sécurité étaient une mesure précise de la préoccupation pour la sécurité personnelle, les documents de Greene indiqueraient son intrépidité. Au deuxième trimestre, sa campagne a payé 346,08 $ pour « Logistique et protection de la sécurité » lors d’un événement dans le Connecticut. Au trimestre précédent, ce genre de service rendu à Greene a coûté 3 000 $ aux contribuables.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!