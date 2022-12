Les conservateurs représentent les circonscriptions avec le plus grand nombre de non-doms dans le pays, selon une analyse du travail

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les conservateurs représentent les trois sièges de la Chambre des communes avec le plus grand nombre de non-doms controversés dans le pays, selon une nouvelle analyse des émissions travaillistes.

Dans une circonscription, les villes de Londres et de Westminster, 14 600 personnes ont réclamé le statut fiscal depuis 1997.

À Kensington, ce chiffre était de 11 200, tandis qu’à Chelsea et Fulham, il était de 8 300.

Le travail a appelé les ministres à abolir les non-doms et à utiliser l’argent collecté pour payer la formation d’une nouvelle génération de personnel du NHS.

Mais le Premier ministre Rishi Sunak a rejeté cet appel, affirmant que cette décision coûterait de l’argent en envoyant des personnes riches à l’étranger.

Cependant, le chancelier Jeremy Hunt a ensuite été contraint d’admettre qu’il ne savait pas combien l’abandon de l’échappatoire pourrait rapporter avant d’augmenter les impôts de plusieurs millions dans le budget du mois dernier.

Les responsables du Trésor ont maintenant reçu l’ordre d’examiner les chiffres.

La question des non-doms a défrayé la chronique plus tôt lorsque L’indépendant a révélé que l’épouse de M. Sunak, Akshata Murty, avait eu un statut fiscal non domicilié pendant qu’il était chancelier.

Le groupe de réflexion de l’Institute for Fiscal Studies (IFS) affirme que sa “meilleure estimation” est que l’abolition de la mesure rapporterait environ 3 milliards de livres sterling par an.

Les dix circonscriptions comptant le plus grand nombre de non-doms se trouvent toutes à Londres.

Les quatrième et cinquième sur la liste sont Hampstead et Kilburn, avec 7 100, et Westminster North, avec 6 500, tous deux représentés par des députés travaillistes.

Holborn et St Pancras figurent également dans le top 10, avec 3 900, le siège détenu par le leader travailliste Sir Keir Starmer.

La chancelière fantôme Rachel Reeves a déclaré: «Alors que les conservateurs augmentent les impôts des travailleurs, il n’est tout simplement pas juste que ceux qui sont au sommet puissent bénéficier d’avantages fiscaux obsolètes non-dom.

« Si vous faites de la Grande-Bretagne votre maison, vous devriez payer vos impôts ici.

«Avec le Labour, les personnes qui s’installent au Royaume-Uni contribueront à ce pays en payant des impôts sur leur revenu global.

“Le prochain gouvernement travailliste formera une nouvelle génération de médecins et d’infirmières, payée en supprimant les non-doms.”

Le statut de non-dom, qui est légal, peut éviter à un individu de payer l’impôt britannique sur les dividendes d’investissements étrangers, les loyers sur les biens à l’étranger ou les intérêts bancaires.

Des sources du Trésor disent que les non-doms versent environ 8 milliards de livres sterling par an au Trésor public, de l’argent qu’ils ne veulent pas envoyer à l’étranger.