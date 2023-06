Les conservateurs remportent les élections grecques — RT World News

Le parti Nouvelle Démocratie a obtenu une majorité parlementaire dans le cadre d’un nouveau système de vote

Le parti au pouvoir en Grèce, la Nouvelle Démocratie (ND), a obtenu une majorité parlementaire dimanche, évitant ainsi la nécessité de pourparlers de coalition. Le scrutin était le deuxième en cinq semaines et a montré un niveau de soutien au groupe conservateur similaire à celui du tour précédent, bien qu’un nouveau système de bonus à la majorité lui ait donné des sièges supplémentaires.

Le parti ND a remporté 158 sièges dans la législature de 300 sièges du pays dans le cadre du nouvel arrangement, qui attribue au vainqueur entre 25 et 50 sièges bonus en fonction de ses performances. Il a obtenu plus de 40 % des voix, soit à peu près le même pourcentage que le 21 mai, lorsqu’il a remporté 146 sièges. A cette occasion, il n’a pas réussi à trouver un partenaire pour un gouvernement de coalition parmi les quatre autres formations ayant franchi le seuil des 3 %.

Le chef de la ND, Kyriakos Mitsotakis, qui a démissionné de son poste de Premier ministre après la victoire peu concluante du mois dernier et a installé un gouvernement intérimaire, va maintenant revenir pour un deuxième mandat.

Syriza, le parti de gauche de l’ancien Premier ministre Alexis Tsipras, a subi le plus gros revers dans les urnes, obtenant seulement 47 sièges, contre 86 lors des élections de 2019 et 71 en mai. Son gouvernement de coalition a introduit le système purement proportionnel, en vertu duquel il a perdu face à Mitsotakis il y a quatre ans.















Deux forces politiques de droite, les Spartiates et le parti de la Victoire, qui n’avaient auparavant pas de siège au parlement, auront désormais de petites factions qui devraient compter chacune entre dix et douze représentants. Politico a qualifié la nouvelle composition de « le plus incliné vers la droite depuis la restauration de la démocratie en 1974 », lorsqu’une dictature militaire a été abolie en Grèce.

Un autre nouveau venu à la législature est le parti de gauche Cours de la liberté, dont la dirigeante Zoe Konstantopoulou a brièvement été présidente en 2015. Il a remporté environ huit sièges dimanche.

Mitsotakis s’est présenté sur la promesse de stimuler l’économie, d’améliorer la cote de crédit nationale de la Grèce et d’augmenter les salaires. Comme de nombreux autres pays de l’UE, le pays connaît une crise du coût de la vie. Les effets à long terme de la crise de la dette dans laquelle Athènes est entrée il y a plus de dix ans ont aggravé les problèmes à travers le bloc. Destination touristique majeure, la Grèce a été touchée par la perte de vacanciers russes, alors que l’UE poussait à sanctionner Moscou avec des restrictions de visa.