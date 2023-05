Les conservateurs réduiront l’immigration – Les travaillistes ont exposé à maintes reprises leur désir d’ouvrir les frontières

Les niveaux d’IMMIGRATION sont trop élevés. Le public le croit et le gouvernement est d’accord.

Nous devons réduire les chiffres.

Écrivant pour le Sun dimanche, Suella Braverman explique comment le gouvernement réduira la migration nette Crédit : Getty

Elle dit que le gouvernement interdit l’utilisation des visas étudiants comme moyen détourné de travailler ici Crédit : PA

Cette semaine, nous avons annoncé que nous réduirions la migration nette en empêchant la plupart des étudiants étrangers de faire venir des membres de leur famille.

Nous interdisons également l’utilisation des visas étudiants comme moyen détourné de travailler ici.

Les universités devraient vendre l’éducation et non l’immigration.

L’augmentation de l’immigration est en partie due à des facteurs temporaires, tels que l’aide aux personnes fuyant les persécutions à Hong Kong et en Ukraine.

Le Royaume-Uni fera toujours ce qu’il faut pour ceux qui en ont besoin.

Mais les conservateurs ont promis à juste titre de réduire l’immigration globale.

Je prends cette promesse très au sérieux, tout comme le premier ministre.

C’est pourquoi nous avons tous les deux voté pour quitter l’UE.

Nous devons former davantage d’apprentis.

C’est pourquoi le gouvernement a travaillé si fort pour améliorer notre système d’éducation et investit dans les compétences.

Nous augmentons le financement de l’apprentissage de 2,7 milliards de livres sterling d’ici 2025 pour soutenir les entreprises et investissons 1,6 milliard de livres sterling pour développer des programmes tels que des camps d’entraînement de compétences et des cours gratuits pour l’emploi.

Et c’est pourquoi nous avons introduit un système d’immigration basé sur des points qui se concentre sur les personnes hautement qualifiées, et non sur une porte ouverte.

Ce gouvernement sait que dans les années à venir, on ne peut pas simplement compter sur les travailleurs étrangers pour combler les lacunes.

Et le Brexit signifie que nous pouvons enfin construire une économie hautement qualifiée et à salaires élevés, libérée de la bureaucratie bruxelloise.

C’est notre mission, et je sais que The Sun on Sunday est derrière nous avec la campagne Builder Better Britain.

C’est pourquoi je travaille si dur pour accélérer le processus d’asile.

C’est pourquoi j’ai clairement indiqué aux autres pays qu’ils doivent reprendre ces ressortissants qui n’ont pas le droit d’être ici.

C’est pourquoi nous avons facilité l’expulsion des criminels étrangers.

Le projet de loi sur la migration illégale renforce radicalement la loi.

Tout le monde comprendra que si vous venez ici illégalement, vous ne pouvez pas vous attendre à rester.

Cela mettra fin au cycle des appels bidons et interminables.

Il mettra un terme à l’abus des lois modernes sur l’esclavage.

Le modèle commercial des passeurs maléfiques sera brisé.

Il n’est pas déraisonnable de dire que des gens viennent ici illégalement dans de petites embarcations et abusent de nos lois.

De même qu’il n’est pas raciste de dire que l’immigration doit être contrôlée si elle veut conserver un soutien démocratique.

C’est pourquoi le gouvernement s’est engagé à contrôler la migration nette ainsi qu’à arrêter les bateaux.

Des objections hurlées

Les travaillistes ont exposé à maintes reprises leur désir d’ouvrir les frontières.

Sir Keir Starmer a tenté de bloquer le vote pour le Brexit avec sa campagne pour un deuxième référendum.

Le ministre de l’Intérieur dit que le Parti travailliste a révélé à maintes reprises son désir d’ouvrir les frontières en essayant de bloquer le Brexit Crédit : Getty

Il n’a jamais voulu que nous quittions l’UE et que nous mettions fin à la libre circulation des personnes.

Il n’a jamais voulu que nous reprenions le contrôle de nos frontières et que nous créions un système à points pour les ressortissants de l’UE.

En fait, les travaillistes ont voté contre au Parlement.

Sir Keir a un jour affirmé qu’il y avait un « courant sous-jacent raciste » traversant « toutes les lois sur l’immigration ».

Il pense que les Britanniques ont tort de vouloir une migration contrôlée.

Sous sa direction, les travaillistes se sont opposés à nous à chaque étape du processus alors que nous travaillions à réduire l’immigration.

Ils ont même hurlé des objections lorsque nous avons voulu expulser des pédophiles, des violeurs et des meurtriers étrangers.

Cette semaine, il prétend être le champion du contrôle des frontières.

Le peuple britannique ne peut pas être si facilement dupe.

Ils savent que l’homme est un volte-face, quelqu’un qui croit une chose un mois, puis une autre le lendemain.

Il a dit qu’il voulait « abandonner » l’accord avec le Rwanda.

Il a même voté contre les mesures visant à garantir que les tueurs d’enfants soient condamnés à la prison à vie.

Eh bien, les actions parlent plus fort que les mots.

Pendant ce temps, les conservateurs écouteront le peuple britannique.

Nous continuerons à travailler pour bâtir un système d’immigration qui leur soit équitable.

Nous aiderons ceux qui en ont vraiment besoin, mais arrêtons les bateaux.

Nous reconnaissons que les niveaux d’immigration globaux sont trop élevés.

Nous seuls les ferons tomber.

Mettez fin à cette incitation à importer des travailleurs, déclare Keir Starmer, chef de l’opposition

HIDDEN dans le nombre record d’immigration de cette semaine était un fait choquant : les visas de travail délivrés aux ressortissants étrangers ont doublé depuis 2019.

En raison de l’incapacité du gouvernement à former des centaines de milliers de nos jeunes ou à remettre les gens au travail, l’économie dépend de bas salaires et d’une main-d’œuvre bon marché.

Pendant ce temps, Sir Keir Starmer explique pourquoi il pense que le nombre record d’immigration est le résultat de la délivrance de visas de travail par le gouvernement Crédit : PA

Il dit que le gouvernement n’a pas réussi à former des milliers de jeunes ou à remettre les gens au travail Crédit : Getty

Après 13 ans, les promesses en l’air des conservateurs se sont effondrées. Il est temps de devenir réel à ce sujet.

Bien sûr, nous devons être fiers de la façon dont nous accueillons les gens ici. Cela a toujours fait partie de notre histoire nationale.

Mais si nous ne nous efforçons pas sérieusement d’offrir une meilleure formation, des compétences et des opportunités aux travailleurs britanniques, notre économie continuera de s’effondrer en deuxième vitesse.

Nous ne pourrons pas rivaliser dans la course aux emplois et aux industries du futur.

Nous n’exploiterons pas l’énorme potentiel que nous avons.

Tirer sur le levier de l’immigration ne remplace pas un plan approprié.

Nous voulons que l’immigration diminue. Les Britanniques veulent que l’immigration diminue.

Si nous voulons construire une meilleure Grande-Bretagne, l’apprentissage est le point de départ.

Les entreprises s’arrachent les cheveux face à la pénurie de compétences.

Pourtant, d’énormes sommes d’argent pour la formation ne sont pas dépensées et le nombre de personnes commençant un apprentissage est en chute libre.

C’est une parodie. Les apprentissages sont un billet pour un avenir meilleur. Ils sont le meilleur outil dont nous disposons pour mettre fin au snobisme culturel envers l’apprentissage professionnel.

Il est urgent de les développer. En travaillant avec les entreprises et les employés, nous veillerons à ce que les gens puissent acquérir les compétences dont ils ont besoin pour progresser.

Nous réglerons le problème de la taxe d’apprentissage défaillante du gouvernement afin que les travailleurs britanniques aient la formation et les qualifications dont ils ont besoin pour saisir les opportunités de l’avenir.

Les jeunes ont désespérément besoin d’opportunités mais n’obtiennent pas la direction dont ils ont besoin.

Cette orientation devrait être accessible à tous, par l’intermédiaire de conseillers d’orientation appropriés et compétents.

Et nous devrions ramener les stages de deux semaines en milieu de travail.

Mais nous devons aussi mettre fin à la culture qui encourage les entreprises à embaucher à l’étranger plutôt qu’à former des gens ici.

Mission vitale

Dans les secteurs en pénurie, les travailleurs étrangers peuvent être payés 20 % de moins que le taux en vigueur.

C’est mauvais pour ceux qui viennent travailler ici, mauvais pour les travailleurs britanniques et mauvais pour les affaires.

Le chef de l’opposition promet que les travaillistes établiront des plans appropriés pour investir dans la formation à domicile Crédit : Getty

Le travail supprimerait cela et veillerait à ce que les entreprises qui ont besoin d’embaucher à l’étranger paient le taux en vigueur et établissent des plans appropriés pour investir dans la formation dans leur pays.

Ce sont des solutions pratiques et de bon sens.

Je viens d’une famille ouvrière. Mon père était outilleur, ma mère était infirmière.

Tout au long de la crise du coût de la vie, j’ai gardé avec moi le souvenir d’avoir eu notre téléphone coupé parce que nous ne pouvions pas payer les factures.

Je sais ce que ça fait de lutter pour joindre les deux bouts.

Mais je me souviens aussi que peu importe la difficulté des choses, nous avons toujours été optimistes.

« Travaillez dur et vous avancerez dans la vie », c’est quelque chose que tous les parents disent à leurs enfants.

Pour trop de gens, ce n’est plus vrai. Les gens travaillent plus dur, paient plus, reçoivent moins.

Si nous voulons prouver que les opposants ont tort et réaliser le potentiel de la Grande-Bretagne, il est essentiel que nous en fassions un pays où le travail acharné paie et où les gens peuvent tirer le meilleur parti de leurs talents.

Dans les semaines à venir, j’exposerai la mission vitale de Labour : offrir des opportunités à tous. Ce ne sera ni simple ni facile. Cela signifiera affronter ceux qui rejettent le changement.

Mais je n’ai jamais esquivé ces combats auparavant.

Je ne vais pas commencer maintenant, alors que le prix pour la Grande-Bretagne est si grand.