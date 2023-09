Le représentant Mike Garcia (Républicain de Californie) a déclaré mardi que les membres conservateurs de la Chambre des représentants qui ont fait échouer le vote procédural sur un projet de loi de financement du Pentagone « habilitaient » en réalité le dirigeant chinois, Xi Jinping.

« Ce que nous venons de voir, avec ces cinq individus, c’est qu’ils ont ajouté, effectivement, leur nom à cette liste qui autorise le président Xi en ce moment », a déclaré Garcia à un groupe de journalistes mardi après le vote décevant sur les règles, qui a vu cinq républicains voter avec Les démocrates vont faire échouer la règle.

Garcia, un ancien pilote de chasse de la Marine, a noté que Xi « regarde cela avec un signe de soulagement que nous n’ayons pas simplement déposé ce paquet du DoD ».

« Le Parti républicain est littéralement le seul obstacle entre cette administration imprudente et le bien-être de nos troupes. Notre incapacité à soumettre ce paquet à un vote en salle à cause de ces cinq individus qui ont décidé de faire passer leurs agendas personnels avant les besoins fondamentaux de nos troupes nous est donc extrêmement bouleversante », a-t-il ajouté.

Plus tôt mardi, les représentants républicains Dan Bishop (NC), Ralph Norman (SC), Andy Biggs (Arizona), Matt Rosendale (Mont.) et Ken Buck (Colo.) ont voté contre la règle, qui empêche la Chambre de débattre de la question. projet de loi à la Chambre – une étape nécessaire avant que la Chambre puisse voter sur le projet de loi elle-même.

Les députés qui ont voté contre la règle ont largement affirmé qu’ils étaient frustrés par le fait qu’ils n’avaient toujours pas vu la valeur totale des 12 projets de loi de crédits et qu’ils ne voulaient pas voter pour un seul projet de loi de financement – ​​en l’occurrence, le projet de loi du Pentagone –. sans voir le prix global. Ils affirment avoir clairement exprimé leur position depuis des mois.

S’adressant à la presse avec d’autres anciens combattants, Garcia a décrit ce vote comme une « victoire » pour la Chine, mais a déclaré en fin de compte qu’il était convaincu que les membres trouveraient un moyen de surmonter ce revers.

« Je pense que ce sont de bons Américains, mais ils sont confus et ils viennent de donner la victoire au Parti communiste chinois à la suite de ce vote », a déclaré Garcia à propos des cinq membres qui ont voté contre la règle. « Et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour garder les gens à la table, pour les remettre dans le rang. »

« Je pense que notre parti, notre conférence, finira par comprendre cela, et nous allons gagner », a ajouté Garcia. « Mais ce n’est pas nous contre les démocrates. Ce n’est pas la gauche contre la droite. Il s’agit de la sécurité de notre pays et de l’Amérique qui doit suivre le rythme d’un véritable ours juste devant notre tente, la Chine.»

