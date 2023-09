Les conservateurs promettent de réduire le déficit, mais le calendrier reste flou

Le leader conservateur à la Chambre, Andrew Scheer, insiste sur le fait qu’un gouvernement conservateur dirigé par Pierre Poilievre s’engagera à équilibrer le budget, à éliminer le déficit et à contribuer à la baisse des taux d’intérêt, mais il ne dira pas combien de temps il faudra pour atteindre ces objectifs.

Dans une entrevue diffusée dimanche avec l’animateur de la période des questions de CTV, Vassy Kapelos, Scheer a imputé à plusieurs reprises la responsabilité du taux d’intérêt directeur record du Canada depuis 22 ans au premier ministre Justin Trudeau.

Il a déclaré que les dépenses de Trudeau avaient fait augmenter l’inflation, et donc les taux d’intérêt, mais il ne s’engagerait pas sur une date à laquelle le gouvernement dirigé par Poilievre éliminerait le déficit et réduirait lesdits taux d’intérêt.

« Le plan sensé de Pierre Poilievre visant à réduire ces déficits inflationnistes atténuera la pression sur l’inflation et, par conséquent, les taux d’intérêt pourront baisser », a déclaré Scheer.

Scheer s’est entretenu avec Kapelos du congrès conservateur à Québec vendredi, avant un discours de plus d’une heure de Poilievre lors de son premier congrès depuis qu’il est devenu chef du parti il ​​y a presque exactement un an.

Dans son discours, Poilievre a également critiqué à plusieurs reprises le bilan économique de Trudeau, affirmant qu’« une économie dans laquelle les gens qui construisent nos maisons n’ont pas les moyens d’y vivre est fondamentalement injuste et mauvaise ».

« C’est sur cela que nous nous concentrons. Pierre et notre équipe conservatrice ont un plan sensé pour réduire l’inflation, afin que les taux d’intérêt puissent baisser et que les gens puissent rester chez eux », a déclaré Scheer. « C’est de cela qu’il s’agit. »

Il a ajouté que le plan vise « absolument » à « revenir à l’équilibre budgétaire », mais il ne s’engagerait pas sur un calendrier, avec un accord de confiance et d’approvisionnement entre les libéraux et le NPD – qui voit le NPD soutenir le gouvernement libéral. en échange d’un mouvement sur une liste de politiques progressistes – susceptible de retarder les prochaines élections fédérales jusqu’en 2025.

« Les Canadiens verront un plan pour le prochain mandat lorsque Pierre (Poilièvre) dévoilera sa plateforme électorale », a déclaré Scheer. « Mais ce que je peux vous dire, c’est que ce sera un plan responsable, un plan de bon sens, car la fenêtre se ferme. »

Lorsqu’on lui a demandé de donner des détails, Scheer a déclaré que son parti avait « identifié de nombreux domaines dans lesquels le gouvernement libéral a gaspillé de l’argent qui seraient des fruits à portée de main ».

À savoir, a-t-il dit, les conservateurs prévoient de supprimer la Banque de l’infrastructure du Canada et la Banque asiatique de l’infrastructure. Scheer a déclaré que la première, une société d’État créée pour soutenir des projets d’infrastructure par le biais de partenariats gouvernement-secteur privé, ne remplit pas son mandat. Parallèlement, a-t-il déclaré, cette dernière, une institution multilatérale de développement, est utilisée pour aider le gouvernement chinois à étendre son influence.

« Et comme je l’ai dit, à mesure que nous nous rapprochons des élections, lorsque les Canadiens prendront cette décision eux-mêmes, nous dévoilerons notre plan et notre plateforme, et ce sera responsable et prudent », a-t-il déclaré.

Un autre sujet central du message de Poilievre au cours de l’été a été l’abordabilité du logement, et il semble trouver un écho auprès des Canadiens, avec un récent sondage Nanos Research montrant que le Parti conservateur est le plus fiable pour faire face à la montée en flèche des coûts du logement.

Un rapport de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) de juin 2022 indique que pour rétablir l’abordabilité du logement, « 3,5 millions de logements abordables supplémentaires seront nécessaires d’ici 2030 ». Cela s’ajoute aux 2,3 millions d’unités dont le parc immobilier du Canada devrait déjà augmenter d’ici 2030.

Scheer a déclaré que les conservateurs sont déterminés à construire davantage de logements, ajoutant qu’ils ont promis d’inciter les municipalités à accélérer les processus d’approbation tout en pénalisant ceux qui causent des retards, et que Poilievre a promis de vendre des milliers d’immeubles fédéraux afin de les convertir en logements. .

Mais lorsqu’on lui a demandé si les conservateurs de Poilievre s’engageraient spécifiquement à construire 5,8 millions de nouvelles maisons d’ici 2030 pour atteindre ce qui était énoncé dans le rapport de la SCHL, Scheer n’a pas répondu.

« Nous allons diriger les efforts pour garantir que les Canadiens disposent des logements dont ils ont besoin pour répondre à la croissance démographique. C’est absolument un engagement », a-t-il déclaré. « Il existe de nombreuses façons de procéder. Nous allons nous concentrer sur la garantie que les municipalités font leur travail, ainsi que sur d’autres mesures, mais l’objectif absolu est d’augmenter considérablement le nombre de logements construits.