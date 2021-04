Les conservateurs de BORIS Johnson ont pris une énorme avance de 14 points sur les travaillistes au milieu du succès du déploiement des vaccins en Grande-Bretagne, révèle un sondage explosif aujourd’hui.

Un nouveau sondage place les conservateurs sur un énorme 43% des voix, des milles devant le parti de gauche en difficulté de Sir Keir Starmer qui est en baisse de 29%.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Boris Johnson a une avance fulgurante dans les sondages Crédits: Kevin Dunnett

Cela intervient dans la semaine où le verrouillage de l’Angleterre a été encore assoupli, avec la réouverture des pubs et des restaurants grâce à la campagne de coups rapides comme l’éclair.

Le sondage montre que les conservateurs ont doublé leur avance sur le Labour qui patauge en l’espace d’une semaine à sa plus grande marge depuis le printemps dernier.

Alors que les conservateurs ont ajouté deux points à leur part de vote, le parti de gauche en a perdu cinq, selon l’enquête YouGov pour The Times.

Les libéraux démocrates et les verts s’en tirent également bien, tous deux en hausse de deux points à huit pour cent des voix.

Et le mouvement réformiste britannique, successeur du Brexit Party de Nigel Farage, est stable à seulement 3%.

L’enquête a été réalisée mardi soir, avant que les allégations de lobbying ne secouent Westminster et les conservateurs.

Mais le résultat exercera une pression supplémentaire sur Sir Keir, assiégé, qui lutte contre les grondements internes sur son leadership.

L’enquête ajoutera aux malheurs de Sir Keir Starmer Crédits: Getty

Les conservateurs voient probablement un rebond du déploiement du vaccin au Royaume-Uni Crédit: PA

C’est le 50e sondage d’affilée à donner une longueur d’avance aux conservateurs et à placer la part de vote du Labour encore plus basse qu’elle ne l’était sous Jeremy Corbyn.

Cela arrive moins d’un mois avant que des élections locales cruciales ne se tiennent dans tout le Royaume-Uni le 6 mai.

Le même jour, il y aura également une élection partielle à Hartlepool, les conservateurs envisageant une autre victoire historique dans le mur rouge.

Les deux concours sont un indicateur majeur de progrès sous Sir Keir, un peu plus d’un an après qu’il ait pris les rênes.

Ils seront également considérés comme la preuve que la désillusion des électeurs à l’égard du parti travailliste est plus profondément enracinée et va au-delà de l’aversion pour M. Corbyn.

Le sondage vient sur le dos d’un facteur de bien-être croissant concernant le déploiement du vaccin et la sortie du verrouillage.

Quelque cinq millions de pintes devraient être consommées aujourd’hui dans un fabuleux vendredi de 1,6 milliard de livres sterling pour les pubs et les magasins.

C’est la première nuit de week-end avec des bars ouverts dans toutes les régions de l’Angleterre depuis octobre de l’année dernière – lorsque les fermetures de pub de niveau 3 ont frappé certaines régions.

Tous les boozers qui ne servent pas de repas sont fermés depuis novembre, date à laquelle le deuxième verrouillage a commencé, jusqu’à cette semaine.

Et les buveurs compenseront les fêtes de Noël, du Nouvel An et de Pâques manquantes, avec des sessions toute la journée et des ventes d’alcool qui devraient être le double d’un vendredi soir habituel, selon les données de l’industrie.

La plus grande soirée de six mois verra 1,5 million de personnes boire cinq millions de pintes et 500 000 bouteilles de vin dans 20 000 pubs et 20 000 restaurants servant en plein air.