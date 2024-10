Les conservateurs pourraient prendre le contrôle des commissions scolaires publiques du Kansas et du Nebraska

TOPEKA, Kan. — Les conservateurs pourraient obtenir des majorités dans les commissions scolaires publiques du Kansas et du Nebraska lors des élections de cette année, ce qui leur permettrait de façonner plus facilement ce qui est enseigné dans les salles de classe.

Le problème concerne les efforts familiers des républicains et des groupes conservateurs pour limiter ce que les écoles publiques de la maternelle à la 12e année peuvent enseigner sur le racisme, la diversité, la sexualité et le genre. Mais le débat porte également sur les leçons de renforcement des compétences que les conservateurs rejettent comme étant de l’ingénierie sociale.

Un effort pour enseigner les compétences générales – telles que la persévérance, la tolérance envers les autres et la gestion des émotions – est intervenu après que des enquêtes menées ces dernières années ont suggéré que les entreprises les considéraient comme cruciales pour les futurs employés. Mais certains parents, législateurs d’État et groupes voient ce qu’on appelle parfois apprentissage social et émotionnelou SEL, comme promouvant les valeurs libérales.

«Nous voulons détourner l’attention de l’ingénierie sociale et revenir vers l’éducation», a déclaré Fred Postlewait, un gestionnaire de systèmes informatiques à la retraite et candidat républicain à un siège dans la région de Kansas City au conseil d’administration du Kansas.

Les parents conservateurs, les groupes de droite et les responsables républicains à travers les États-Unis qui voulaient interdire certains livres et autres matériels incluent de plus en plus le SEL parmi les concepts ou programmes « éveillés » qu’ils souhaitent retirer de la salle de classe. SEL a rejoint DEI — pour diversité, équité et inclusion initiatives — et CRT pour théorie critique de la race, qui se concentre sur l’idée que le racisme est systémique dans les institutions américaines.

Les deux États penchent vers le républicain, aidant les candidats conservateurs à perdre les élections du 5 novembre. Au Nebraska, les élections aux conseils d’administration des États sont officiellement non partisanes, mais au Kansas, elles sont partisanes et l’affiliation à un parti pourrait s’avérer décisive.

« Je crains que les gens n’aient pas cela sur leur radar », a déclaré Judith Deedy, directrice exécutive de Game On pour l’éducation publique pour les écoles du Kansas. « Si la situation s’inverse, il y aura beaucoup de gens mécontents. »

Le Conseil de l’Éducation de l’État du Kansas est peut-être mieux connu pour ses débats il y a vingt ans sur la question de savoir si l’évolution devait être enseignée à l’école. L’État avait cinq ensembles de normes scientifiques pour ses écoles K-12 entre 1999 et 2007, la majorité du conseil ayant changé de mains à plusieurs reprises.

Les conservateurs ont pris le pouvoir pour la dernière fois en 2004 et ont réécrit les normes sur l’enseignement de l’évolution dans les écoles pour refléter les doutes sur la théorie scientifique bien établie – et pour laisser place aux arguments selon lesquels la complexité de l’univers pointe vers une conception intelligente. En 2006, le bloc modéré a repris le contrôle et est rapidement revenu à des normes fondées sur la science. Les dernières normes ont été adoptées l’année dernière.

« Ce genre de sujet pourrait revenir », a déclaré Melanie Haas, présidente du conseil d’administration de l’État du Kansas, une démocrate qui attend Postlewait pour un second mandat. « Je ne sais pas si le conseil d’administration réussirait énormément à faire adopter cette politique, mais je pense que cela peut vraiment perturber l’éducation au Kansas. »

Outre le Kansas et le Nebraska, seuls l’Alabama, le Colorado, le Michigan, le Texas et l’Utah élisent tous les membres de leur conseil d’administration, mais il semble peu probable que les majorités actuelles de ces États perdent le pouvoir. Dans la majorité des États, les gouverneurs nomment la plupart ou la totalité des membres des conseils scolaires publics, selon la Commission de l’éducation des États.

Le Conseil de l’Éducation de l’État du Nebraska est divisé 4 contre 3 contre les Républicains d’extrême droite, avec un poste vacant. La moitié des sièges sont en jeu, y compris celui vacant, et dans les trois autres circonscriptions, les membres de la majorité du conseil, tous des éducateurs de longue date, ne se présentent pas. Les membres ont un mandat de quatre ans.

Si les conservateurs renversent deux sièges pour obtenir une majorité de 5 contre 3, ils peuvent poursuivre leur mandat. Politiques dirigées par le GOP comme l’interdiction de certains livres et matériels dans les écoles et la fin des programmes d’apprentissage social et émotionnel.

Kirk Penner, membre du conseil d’administration, un républicain conservateur qui a dénoncé la « culture éveillée », a décrit l’apprentissage social et émotionnel dans une publication sur les réseaux sociaux l’année dernière comme « le CHEVAL DE TROIE pour toutes les leçons de genre et de CRT introduites dans les écoles ».

« Après les élections de 24, nous devrions avoir la majorité pour le faire supprimer », a-t-il prédit.

Les membres du conseil d’administration du Kansas ont également un mandat de quatre ans, et cinq des dix sièges du conseil d’administration sont en lice cette année. Une coalition de démocrates et de républicains modérés en détient six, mais trois d’entre eux ne briguent pas leur réélection.

La volonté de se concentrer davantage sur l’apprentissage social et émotionnel au Kansas a commencé en 2015, et le commissaire à l’éducation de l’État, Randy Watson, a déclaré que SEL répondait à ce que les dirigeants d’entreprise et communautaires attendaient des écoles publiques. Dans les enquêtes précédentesa déclaré Watson, ils ont déclaré au conseil d’administration de l’État que les étudiants réussissaient « plutôt bien » sur le plan académique mais qu’ils devaient développer des compétences générales.

Une controverse concerne les questionnaires destinés aux parents qui inscrivent leurs enfants à la maternelle ou aux programmes préscolaires. L’une destinée aux parents d’enfants de 5 ans pose 39 questions, notamment si leurs enfants peuvent aller aux toilettes seuls, jouer avec d’autres enfants, faire de longues crises de colère et « Votre enfant semble-t-il heureux ? »

L’objectif, ont déclaré les responsables au conseil scolaire lors de sa réunion mensuelle d’octobre, est d’aider les enseignants à répondre aux besoins individuels des enfants et à mieux gérer leurs classes.

Mais Danny Zeck, membre républicain du conseil d’administration de l’État et concessionnaire automobile à la retraite du nord-est du Kansas qui a été élu au conseil d’État en 2022, a déclaré qu’il craignait que les écoles disent aux parents comment traiter leurs enfants et « veulent que tous les enfants réagissent de la même manière à tout. »

« Ce n’est pas sur cela que notre grand pays est fondé – il est fondé sur votre différence et moi », a déclaré Zeck, qui a également siégé au conseil scolaire local, lors d’une pause lors de la réunion d’octobre. « Je crains d’endoctriner les enfants. »

En contestant Haas pour son siège, Postlewait soutient que les initiatives d’« ingénierie sociale » prennent trop de temps en classe. Pour preuve, il cite les résultats des étudiants du Kansas aux tests annuels standardisés de lecture et de mathématiques supervisés par l’État.

Le Département d’État de l’Éducation a rapporté plus tôt ce mois-ci que les deux tiers des étudiants du Kansas qui passaient les tests d’État de ce printemps possédaient les connaissances et les compétences de base nécessaires pour être prêts à affronter la vie après le lycée. Il a fait état de légères améliorations dans les pourcentages d’élèves obtenant des résultats « efficaces » ou « excellents ».

Mais près d’un tiers des étudiants n’ont montré que des connaissances et des compétences « limitées ». Cela semble beaucoup trop élevé à Postlewait et à d’autres conservateurs, surtout lorsque les chiffres sont pires dans les différents districts et écoles.

« Pour moi, il est important que le Conseil de l’Éducation de l’État garantisse la rigueur en classe », a déclaré Molly Baumgardner, présidente du Comité sénatorial de l’éducation de l’État, une autre républicaine de la région de Kansas City.

Baumgardner a déclaré que même si le Parlement s’attaque aux questions d’éducation, il ne peut pas agir aussi rapidement que le conseil scolaire. Elle considère donc que les législateurs agissent comme « dernier recours ».

« Les besoins en main-d’œuvre que nous avons dans notre État sont les suivants : les gens doivent savoir lire. Ils doivent également avoir de solides compétences en mathématiques », a-t-elle ajouté.

Haas, l’actuel président du conseil d’administration, a déclaré que les programmes d’apprentissage social et émotionnel contribuent à garantir que les étudiants sont préparés à la fois académiquement et socialement afin qu’ils puissent s’épanouir dans leur emploi après l’obtention de leur diplôme.

À propos des élections, elle a déclaré : « Cela met potentiellement en danger la façon dont nous gérons l’apprentissage socio-émotionnel. »

____

La rédactrice d’Associated Press, Margery A. Beck, a contribué à ce rapport depuis Omaha, Nebraska.